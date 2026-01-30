Με την Μπάγερ Λεβερκούζεν θα παλέψει ο Ολυμπιακός για μια θέση στους «16» του Champions League. Σπουδαίες αναμετρήσεις έβγαλε η κληρωτίδα στα Playoffs.

Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) την αντίπαλό του στην ενδιάμεση φάση, τα Playoffs του Champions League, με φόντο την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αντιμετωπίσει και πάλι την Μπάγερ Λεβερκούζεν! Μετά το 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase στο Φάληρο, η τύχη έφερε ξανά τις «Ασπιρίνες» στον δρόμο των Πειραιωτών. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φλεβάρη, ενώ η ρεβάνς στις 24 ή 25 του ίδιου μήνα στην Γερμανία.

Θυμίζουμε πως αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση, θα αντιμετωπίσουν μια εκ των Μπάγερν Μονάχου ή Άρσεναλ, κάτι που θα μάθουν στις 27 Φεβρουαρίου, σε νέα κλήρωση μετά την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης φάσης.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια των Playoffs: