Ζότα Σίλβα: «Απολαμβάνω την παρουσία μου στον Ολυμπιακό»

Για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι βρήκε αρκετούς συμπατριώτες του στο λιμάνι, μίλησε ο Ζότα Σίλβα σε συνέντευξή του.

Πολύ υπαρκτό σενάριο είναι η επιστροφή του Ζότα Σίλβα στην Πορτογαλία, αλλά όπως τόνισε σε συνέντευξη του στην «A Bola» δεν βιάζεται να πάρει αποφάσεις για το μέλλον του.

Συγκεκριμένα ο εξτρεμ του Ολυμπιακού σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πορτογαλικό μέσο μίλησε για την Γκιμάραες, ενώ αναφέρθηκε ακόμα και στη νέα του ζωή στην Ελλάδα με τους «Ερυθρόλευκους»

Όσον αφορά την επιστροφή του στην πατρίδα του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Δεν είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου για το άμεσο μέλλον. Δεν είμαι άνθρωπος που κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια. Υπάρχει, όμως, κάτι για το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρος: θέλω να επιστρέψω στη Βιτόρια ντε Γκιμαράες και να φορέσω ξανά τη φανέλα της. Είναι κάτι που επιθυμώ πάρα πολύ και ελπίζω να γίνει πραγματικότητα. Δεν έχω ορίσει κάποια συγκεκριμένη χρονιά. Προτιμώ να ζω το σήμερα και να απολαμβάνω την κάθε στιγμή. Όταν έρθει αυτή η ευκαιρία, θα είναι και η κατάλληλη στιγμή».

Για το αν έχει συναντηθεί με τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο (σ.σ General Director of Football Business and International Club Strategy ) στον Ολυμπιακό: «Ναι, έχουμε ήδη συναντηθεί και η σχέση μας είναι εξαιρετική. Ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στη Βιτόρια και τώρα οι δρόμοι μας συναντήθηκαν ξανά στον Ολυμπιακό. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά και είμαι χαρούμενος γι' αυτό».

Φυσικά μίλησε και για τους οπαδούς των Πειραιωτών και για τη σχέση τους συμπατριώτες του: «Βρήκα ένα εξαιρετικό σύνολο ανθρώπων, που με αγκάλιασε από την πρώτη κιόλας στιγμή. Το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί Πορτογάλοι, αλλά και άνθρωποι που μιλούν τη γλώσσα μου, έκανε πολύ πιο εύκολη την προσαρμογή μου. Ο Τσικίνιο, πέρα από σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Με βοήθησε πάρα πολύ όταν πρωτοήρθα. Το ίδιο σημαντική ήταν και η συμβολή του Ροντινέι, όπως και των Ζέλσον Μαρτίνς, Νταβίντ Κάρμο, Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον. Βέβαια, όλοι στην ομάδα με βοήθησαν να αισθανθώ άνετα. Οι Έλληνες είναι φανταστικοί! Έχω ήδη πει στους ανθρώπους του συλλόγου ότι αισθάνομαι σαν να βρίσκομαι εδώ εδώ και χρόνια. Είμαι πολύ καλά και απολαμβάνω πραγματικά την παρουσία μου στον Ολυμπιακό».

Τέλος έπλεξε το εγκώμιο και για τον Γκουσταβό Σα, τονίζομτας πως έχει τεράστιο ταλέντο: «Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με τεράστιο ταλέντο, κάτι που είχε φανεί ήδη από την παρουσία του στην Πορτογαλία. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα U21 και μάλιστα αρχηγός της, γεγονός που αποδεικνύει πολλά για την ποιότητα και την προσωπικότητά του.Έχει όλα τα εφόδια για να διαγράψει μια σπουδαία πορεία στο ποδόσφαιρο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και να παραμένει προσηλωμένος στους στόχους του».