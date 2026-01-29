Λένε πως στη ζωή δεν θα αποκτήσεις τίποτα αν δεν παλέψεις. Αν δεν ιδρώσεις. Αν δεν προετοιμαστείς κατάλληλα.

Ο Ολυμπιακός , χθες στο Άμστερνταμ, στο πρώτο ημίχρονο χρειάστηκε τύχη. Στην πορεία, επιβεβαίωση τον ορισμό της τύχης: «Τύχη είναι όταν η κατάλληλη στιγμή συναντήσει την προπαρασκευή».

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ , έμεινε όρθια στο πρώτο 45λεπτο. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε στο 25' ο Γκλουκ να στείλει τη μπάλα άουτ σε εξ επαφής πλασέ στην κίνηση.

Σ' ένα γήπεδο που ένιωθες ότι άπαντες περίμεναν πως και πως τη νίκη, οι νταμπλούχοι Ελλάδας όρθωσαν το δικό τους ανάστημα.

Κάθε φορά που οι γηπεδούχοι περνούσαν το κέντρο, οι ιαχές ήταν έντονες. Οι οργανωμένοι οπαδοί του Άγιαξ που γιόρταζαν 25 χρόνια από την ίδρυσή τους είχαν προετοιμάσει καυτή ατμόσφαιρα. Όχι τόσο καυτή όμως που να κάνει την ομάδα του Πειραιά να αποσυντονιστεί.

Το πλάνο ήταν σαφές και άρχισε να γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο μετά το 1-1 με τον Ντόλμπεργκ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του.

Τσικίνιο και Σιπιόνι μπήκαν στο ματς, ο Ταρέμι πέρασε στην κορυφή κι η τριάδα του άξονα άρχισε να... κεντάει υφαίνοντας την πρόκριση.

Οι τρεις τους έδωσαν πνευμόνια, τρεξίματα, αλληλοκαλύψεις, πίεση στο αντίπαλο επιθετικό τρίτο. Ο Σαντιάγο Εσε ήταν εκεί στο 79' και μετέτρεψε την εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο στο πρώτο δοκάρι σε γκολ! Και τι γκολ!

Ο άνθρωπος της ασίστ στον Ελ Καμπί στον επικό τελικό του Conference League έβαλε την υπογραφή του σε ακόμα ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό βράδυ για την ομάδα του. Ο πανηγυρισμός του στο γκολ του Μαρτίνς έδειχνε το πάθος και τη θέλησή του. Ο πανηγυρισμός του στο γκολ του, ήταν το... κερασάκι σε μια τούρτα που ο ίδιος κι οι συμπαίκτες του έφτιαξαν με τόσο κόπο.

Και τώρα, το μυαλό όλων είναι στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο για τον Ολυμπιακό: «Το πρωτάθλημα και τα μάτια μας», αυτή είναι η φιλοσοφία που υπάρχει στον οργανισμό κάθε χρόνο. Πάντα.

Υ.γ.: Η αποστολή ξεκίνησε με την τραγωδία στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ . Ένα βαρύ κλίμα που υπήρχε καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού στην Ολλανδία. Το πανό των φίλων του Ολυμπιακού στη Damm Square μαρτυρά ότι σε τέτοιες στιγμές δεν υπάρχουν χρώματα. Μόνο αγάπη και ενσυναίσθηση. Αυτό πρέπει να μείνει από δω και πέρα. Κάποια στιγμή το μήνυμα πρέπει να γίνει ακόμα πιο δυνατό.

Υ.γ.2.: Respect στους 8.000 περίπου φίλους του Ολυμπιακού που ήρθαν στο Άμστερνταμ με εισιτήριο και μοναδικό διαβατήριο την αγάπη τους για την ομάδα τους. Αψήφησαν το κρύο, το ότι θα έμεναν έξω μόνο και μόνο για να στείλουν τη φωνή τους στη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. Μπράβο σ' όλους που δεν δημιούργησαν το παραμικρό παρατράγουδο κι η αποστολή πήγε όπως έπρεπε με τις Αρχές να έχουν μόνο δουλειά ως προς την παρουσία τους και την επίβλεψη.