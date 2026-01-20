Με τους Κοστίνια - Ταρέμι να... χτυπάνε στην αρχή και το φινάλε του πρώτου μέρους και τον Τζολάκη να... υψώνει κάστρο στην εστία, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-0 τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, βρέθηκε σε θέσεις πρόκρισης και πάει στο Αμστερνταμ για «μεγάλο τελικό»!

Ένας Ολυμπιακός που τα έδωσε όλα. Οι παίκτες του πάλεψαν σαν λιοντάρια, επικράτησαν με 2-0 της Λεβερκούζεν και οι Πειραιώτες μένουν έτσι ζωντανοί για την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Champions League. Φανταστικός ο κόσμος των Ερυθρόλευκων για άλλη μία φορά με σούπερ κορεό και απίθανη ατμόσφαιρα.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Από την μία η διάταξη του γηπεδούχου Ολυμπιακού - που είχε Ελ Καμπί και Ποντένσε στον πάγκο και πλευρά με μπακ Κοστίνια και εξτρέμ τον Ροντινέι - είχε ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι.

Από την άλλη ο σχηματισμός της Λεβερκούζεν σε 3-4-3 ήταν: Μπλάσβιτς ο γκολκίπερ, τριάδα στόπερ με Κουάνσα, Άντριχ και Μπαντέ. Στο κέντρο οι Βάθκεθ, Φερνάντεθ, Γκαρθία και Γκριμάλδο και η τριάδα μπροστά απαρτιζόταν από τους Μάσα, Κοφανέ και Πόκου.

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός του Ολυμπιακού με το 1-0 του Κοστίνια, το 2-0 ο Ταρέμι!

Ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι στο σκορ μόλις στο 2ο λεπτό. Κόρνερ ο Ροντινέϊ και δυνατή και καρφωτή κεφαλιά ο Κοστίνια για το 1-0 εν μέσω... πανζουρλισμού! Η Λεβερκούζεν έψαξε αντίδραση και στο 10' ο Τζολάκης είχε τεράστια απόκρουση στο σουτ του Κουάνσα από κοντά.

Στο 15ο λεπτό οι Πειραιώτες αναπτύχθηκαν πολύ σωστά και στο τέλος της φάσης αυτής ο Μουζακίτης είχε ένα σουτ έξω. Ακολούθησε στο 16' πολύ σπουδαία ευκαιρία των Γερμανών με τον Τζολάκη να βγάζει το τετ α τετ του Βάθκεθ. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και με τον Κοφανέ. Στο 37' ο Τζολάκης έβγαλε και το σουτ του Γκριμάλντο από καλή θέση.

Στο 38' έπειτα από την συνεργασία των Κοστίνια - Ροντινέϊ ο Ταρέμι έκανε ένα ψαλιδάκι άουτ. Στο 43' ο Βάθκεθ από πολύ κοντά έκανε προβολή άουτ. Στο 45+ ο Ροντινέϊ έγινε κάτοχος της μπάλας, έβγαλε φοβερά μπροστά στον Ταρέμι που δεν αστόχησε κάνοντας το 2-0, που ήταν και σκορ ημιχρόνου. Έτσι έκλεισε το πρώτο 45λεπτο.

Πίεση της Λεβερκούζεν αλλά οι Πειραιώτες άντεξαν

Στο 47' ο Τζολάκης απειλήθηκε και από τον Μάσα. Η μπάλα βγήκε εκτός με τον Χανιώτη γκολκίπερ να είναι ξανά ετοιμοπόλεμος. Στο 57ο λεπτό το φάουλ του Τσικίνιο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια.

Η Λεβερκούζεν στην συνέχεια πρέσαρε ξανά, ωστόσο οι παίκτες του Ολυμπιακού ήταν εκεί ακόμα και με ηρωϊκές άμυνες για να κρατήσουν. Στο 79' ο Τζολάκης έβγαλε με το σώμα του το τετ α τετ του Σικ και όλο το γήπεδο έφτασε στο να τον αποθεώνει φωνάζοντας το όνομά του. Τα τελευταία λεπτά του αγώνα δεν άλλαξαν κάτι ως προς το σκορ με τον Ολυμπιακό να παίρνει τεράστια νίκη με αντίπαλο την Λεβερκούζεν.

MVP: Όσο άντεχε επιθετικά ο Ροντινέϊ που έφτιαξε τα 2 γκολ του πρώτου 45λεπτου. Εδώ ξεκάθαρα θα μπει και ο Τζολάκης με τις επεμβάσεις του. Ο Χανιώτης ενδεχομένως ήταν και ο κορυφαίος στο σύνολο του αγώνα.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Τεράστια η προσπάθεια τυ Έσε και γενικά των χαφ αλλά ο Αργεντίνος ήταν ώρες ώρες συγκλονιστικός. Επίσης οι Κοστίνια και Ταρέμι. Οι σκόρερ του 2 γκολ του πρώτου 45λεπτου. Το γκολ του Ιρανού ήρθε και σε καθοριστικό σημείο.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η Λεβερκούζεν δεν πήρε ουσία από τους χαφ και τους μεσοεπιθετικούς της, όπως πχ τον Βάθκεθ, που έγινε και αλλαγή. Κυρίως σε επίπεδο τελικών.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του 2-0. Εκεί όπου οι παίκτες της Λεβερκούζεν έχασαν και τον Ροντινέϊ αλλά και τον Ταρέμι.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε λαθάκια σε φάουλ και κάρτες η διατησία του Ιταλού Μαριάνι. Σε κάποια σημεία η διαχείρισή του δεν ήταν καθόλου καλή. Στο πρώτο 45λεπτο οι παίκτες του Ολυμπιακού ζήτησαν πέναλτι πάνω στον Τσικίνιο με τον Ιταλό ρέφερι να λέει 'παίζετε'.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΝΙΚΗ. Τεράστια για τον Ολυμπιακό. Όλοι οι παίκτες του έδωσαν τα πάντα για αυτό το αποτέλεσμα. Οι Πειραιώτες ήταν ουσιαστικοί και επεβλήθησαν με σκορ 2-0 επί της Λεβερκούζεν, που είχε φάσεις αλλά βρήκε απέναντί της έναν φανταστικό Τζολάκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (73' Μπιανκόν), Ορτέγα, Μουζακίτης (73' Γκαρθία), Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο (82' λ.τρ. Σιπιόνι), Ζέλσον Μαρτίνς (77' Μπρούνο) και Ταρέμι (74' Ελ Καμπί).

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Μπαντέ, Βάθκεθ (58' Τίλιμαν), Φερνάντεθ, Γκαρθία, Γκριμάλδο, Μάσα (70' Αρτούρ), Κοφανέ (70' Σικ) και Πόκου (82' Μοντ