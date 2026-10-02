Το Transfermarkt παρουσίασε τις ανανεωμένες χρηματιστηριακές αξίες των παικτών που αγωνίζονται στη Stoiximan Super League.

Το Transfermakt ενημέρωσε τις χρηματιστηριακές αξίες των 107 παικτών που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στη Stoiximan Super League, με αρκετούς παίκτες να παρουσιάζουν μεγάλες αυξομειώσεις.

Η νέα ενημέρωση των αξιών δεν έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή της λίστας, καθώς πολυτιμότερος παίκτης του ελληνικού πρωταθλήματος παρέμεινε για ακόμη μία φορά ο Γκουστάβο Σα του Ολυμπιακού, αν και η αξία του μειώθηκε κατά τρία εκατομμύρια ευρώ και από τα 25 «έπεσε» στα 22.

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε ο συμπαίκτης του Σα στους Ερυθρόλευκους, Γκουστάβο Πουέρτα, του οποίου η αξία έμεινε σταθερή στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Την τριάδα συμπληρώνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποτιμάται αυτή τη στιγμή στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Παρά τη μείωση του (πριν έρθει στη Stoiximan Superleague κόστιζε 18 εκατομμύρια ευρώ), ο Μαροκινός μέσος συνεχίζει να είναι ο πολυτιμότερος παίκτης των «πρασίνων».

Για την ιστορία, την μεγαλύτερη μείωση απ΄όλους την κατέγραψε, η πιο πρόσφατη μεταγραφή των Πειραιτών, ο Λέον Μπέιλι, ο οποίος είδε την αξία του να πέφτει κατά πέντε εκατομμύρια ευρώ και να φτάνει πλεόν τα 9. Από κοντά και ο Ιμπράν Λούζα του «τριφυλλιού», ο οποίος αποτιμάται πλέον στα 10 εκατομμύρια ευρώ από τα 14 τα οποία κόστιζε όταν πρωτό ήρθε στην Ελλάδα.

Αντιθέτως, οι παίκτες που κατέγραψαν την μεγαλύτερη αύξηση στην αξία τους, ήταν ο Νταβίντ Κάρμο από τον Ολυμπιακό και ο Ανδρέας Τεττεή του Παναθηναϊκού, οι οποίοι «ανέβηκαν» κατά 3 και 2 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα και πλέουν κοστίζουν 8 και 6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι παίκτες του «Big 5» που κατέγραψαν τις μεγαλύτερες μεταβολές στην χρηματιστηριακή τους αξία

ΑΕΚ:

Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: 5 εκατ. ευρώ (−1 εκατ. ευρώ)

Ντέρεκ Κουτέσα: 3 εκατ. ευρώ (−500.000)

Ζίνι: 3 εκατ. ευρώ (+500.000)

Κέρβιν Αριάγκα: 2,5 εκατ. ευρώ (+500.000)

Σταύρος Πήλιος: 2,5 εκατ. ευρώ (+500.000)

Μίλαν Βίταλις: 2,5 εκατ. ευρώ (+500.000)

Χρήστος Αλεξίου: 1,5 εκατ. ευρώ (+300.000)

Ζοάο Μάριο: 1,2 εκατ. ευρώ (−300.000)

Φραντζί Πιερό: 1,2 εκατ. ευρώ (−300.000)

Μπάμης Λυκογιάννης: 1 εκατ. ευρώ (−200.000)

Μάριος Μπαλαμώτης: 150.000 ευρώ (+150.000)

Σπύρος Χριστακόπουλος: 100.000 ευρώ (+100.000)

Ολυμπιακός:

Γκουστάβο Σα: 22 εκατ. ευρώ (−3 εκατ. ευρώ)

Λέον Μπέιλι: 9 εκατ. ευρώ (−5 εκατ.)

Ζότα Σίλβα: 9 εκατ. ευρώ (−1 εκατ.)

Νταβίντ Κάρμο: 8 εκατ. ευρώ (+3 εκατ.)

Μάρκους Πέντερσεν: 5 εκατ. ευρώ (+1,5 εκατ.)

Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς: 5 εκατ. ευρώ (+2 εκατ.)

Αγιούμπ Ελ Κααμπί: 4 εκατ. ευρώ (−500.000)

Στέφαν Ορτέγκα: 3,5 εκατ. ευρώ (−500.000)

Ρέμο Φρόιλερ: 2,5 εκατ. ευρώ (−500.000)

Μανώλης Σάλιακας: 1,8 εκατ. ευρώ (−200.000)

Μπάλσα Πόποβιτς: 1,5 εκατ. ευρώ (+300.000)

ΠΑΟΚ:

Ντιέγκο Κόστα: 10 εκατ. ευρώ (−2 εκατ. ευρώ)

Σιμόν Μπανζά: 8 εκατ. ευρώ (−2 εκατ.)

Τομ Λουσέ: 6 εκατ. ευρώ (−1 εκατ.)

Κρίστιαν Γιάκιτς: 5 εκατ. ευρώ (−1 εκατ.)

Δημήτρης Γιαννούλης: 3,5 εκατ. ευρώ (+500.000)

Παντελής Χατζηδιάκος: 2,5 εκατ. ευρώ (−500.000)

Ανέστης Μύθου: 2,5 εκατ. ευρώ (+1 εκατ.)

Τάχα Άλι: 2 εκατ. ευρώ (+500.000)

Δημήτρης Χατσίδης: 1,5 εκατ. ευρώ (+300.000)

Δημήτρης Μπαταούλας: 400.000 ευρώ (+200.000)

Παναθηναϊκός:

Αζεντίν Ουναΐ: 16 εκατ. ευρώ (−2 εκατ. ευρώ)

Ανάς Σαλάχ-Εντίν: 10 εκατ. ευρώ (−2 εκατ.)

Ιμράν Λουζά: 10 εκατ. ευρώ (−4 εκατ.)

Βίκτορ Κρίστιανσεν: 7 εκατ. ευρώ (−2 εκατ.)

Ανδρέας Τετέι: 6 εκατ. ευρώ (+2 εκατ.)

Βισέντε Ταμπόρδα: 5 εκατ. ευρώ (+1 εκατ.)

Έλμιν Ράστοντερ: 3,5 εκατ. ευρώ (−500.000)

Στέφαν ντε Φράι: 2,5 εκατ. ευρώ (−500.000)

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: 2,5 εκατ. ευρώ (+1 εκατ.)

Σβέριρ Ίνγκασον: 1,5 εκατ. ευρώ (−300.000)

Γιώργος Κάτρης: 1 εκατ. ευρώ (+500.000)

Παναγιώτης Μπινιάρης: 200.000 ευρώ (+200.000)

Άρης:

Ρικάρντο Βέλιο: 3,5 εκατ. ευρώ (+500.000 ευρώ)

Μπρούμα: 2,5 εκατ. ευρώ (−500.000)

Μπόσκο Σούταλο: 1,8 εκατ. ευρώ (−200.000)

Τομ Ντέλε-Μπασίρου: 1,5 εκατ. ευρώ (−300.000)

Ζερεμί Πετρίς: 1,2 εκατ. ευρώ (−300.000)

Μιχάλης Βοριαζίδης: 400.000 ευρώ (+200.000)

Κωνσταντίνος Χαρούπας: 150.000 ευρώ (+150.000)

Ματάρ Τιάμ: 100.000 ευρώ (+100.000)

Σαραφιανός Παπασαραφιανός: 50.000 ευρώ (+50.000)

Οι 11 πολυτιμότεροι παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος