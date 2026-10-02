MLS: Σκόραρε και πάλι ο Αντρέ Λουίζ για την Κάνσας Σίτι
Ο Αντρέ Λουίζ φαίνεται πως βρήκε το λιμάνι του στο MLS, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα από τη στιγμή που έφτασε στην Αμερική και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, πετυχαίνοντας το ένα γκολ πίσω από το άλλο.
Μάλιστα, βρήκε δίχτυα για τέταρτο συνεχόμενο ματς στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κάνσας Σίτι με τους Σιάτλ Σάουντερς. Συγκεκριμένα, λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου, ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ με ένα πολύ όμορφο γκολ μέσα από την περιοχή και έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού.
FIVE GOALS IN FOUR GAMES FOR ANDRÉ LUIZ 🇧🇷 pic.twitter.com/BKjL8gpzXr— Sporting Kansas City (@SportingKC) October 2, 2026
Ωστόσο, το τέρμα του αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει η ομάδα του το «τρίποντο», καθώς οι γηπεδούχοι με δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο κατάφεραν να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ και να πάρουν τη νίκη.
Μετά και από την ήττα της αυτή, η Κάνσας παρέμεινε στην τελευταία θέση της Δυτικής Περιφέρειας του MLS με 21 βαθμούς μετά από 27 αγωνιστικές, με τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος έχει πετύχει 5 γκολ σε έξι συμμετοχές, να «τραβάει» μόνος του το κουπί στην επίθεση της ομάδας.
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