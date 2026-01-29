Τι και αν το Football Meets Data έδινε μόλις 15% πιθανότητες πρόκρισης στα τέλη Νοέμβρη; Ο Ολυμπιακός έκανε την υπέρβαση, πέτυχε το 3x3 και πλέον είναι μέρος των play offs του Champions League.

Έχει μόλις αλλάξει η μέρα και βρισκόμαστε στην 27η Νοεμβρίου του 2025. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναχωρούν από το «Γ. Καραϊσκάκης» με ένα «αχ» έπειτα από τη σπουδαία εμφάνιση των Πειραιωτών κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης καθώς από το 1-4, είχαν μειώσει στο 3-4 και άγγιξαν την ολική ανατροπή απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Η ικανοποίηση για την εμφάνιση δεν γλυκαίνει την εικόνα της βαθμολογίας του League Phase του Champions League . Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 33η θέση με μόλις δύο βαθμούς έπειτα από πέντε αγωνιστικές και προσπερνούν μόνο τη Βιγιαρεάλ, την Καϊράτ και τον Άγιαξ.

Ο υπερυπολογιστής του «Football Meets Data» δείχνει ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει μόλις 15% πιθανότητες να μπει στην 24άδα και να προκριθεί στα play offs του Champions League. Μοναδικός τρόπος για να έρθει το... θαύμα; Να κάνει ο Ολυμπιακός το 3x3 στα τελευταία παιχνίδια, με δύο από αυτά μακριά από την έδρα του.

Και φτάνουμε στο σήμερα. Μεσολάβησαν 63 μέρες από εκείνη τη βραδιά. Η εικόνα στον βαθμολογικό πίνακα βρίσκεται στον Ολυμπιακό, όχι απλώς στην 24άδα αλλά και στην 18η θέση της τελικής κατάταξης παίρνοντας το εισιτήριο για τα play offs της διοργάνωσης.

Το θέμα είναι πώς κατάφεραν οι νταμπλούχοι Ελλάδας να πάνε κόντρα στις πιθανότητες και να γίνουν η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται μέσα από το νέο format του Champions League. Η απάντηση δόθηκε παραπάνω. Έκαναν το 3x3. Τη δική τους υπέρβαση.

Πρώτος σταθμός η παγωμένη Αστάνα όπου φιλοξενήθηκε από την Καϊράτ Αλμάτι. Με θερμοκρασία που άγγιζε τους -20 βαθμούς κελσίου, οι Πειραιώτες βρίσκουν το «χρυσό» γκολ από τα πόδια του Ζέλσον Μάρτινς (73') και φεύγουν με την πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση (1-0).

Πλέον ο Ολυμπιακός είχε δύο... τελικούς μπροστά του. Ο πρώτος ήταν μέσα στο σπίτι του κόντρα στη Λεβερκούζεν. Την 6η ομάδα της Γερμανίας αυτή τη στιγμή και το κλαμπ που έφυγε με το διπλό από την έδρα της Μάντσεστερ Σίτι λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Το έργο μόνο εύκολο δεν ήταν.

Ο Κοστίνια βάζει... φωτιά στο «Γ. Καραϊσκάκης» μόλις στο 2ο λεπτό και ο Ταρέμι ολοκληρώνει τη νίκη με ωραίο πλασέ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Η μισή... δουλειά έγινε και πλέον όλα κρίνονται στο χορτάρι του Johan Cruyff Arena.

Ο Άγιαξ δεν ήταν η ομάδα που ξέραμε τα τελευταία χρόνια όμως πρόκειται για ένα κλαμπ με ευρωπαϊκή καταξίωση και πλούσια ιστορία. Και βέβαια μία δυνατή έδρα όπου δεν έπεφτε... καρφίτσα. Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο το διπλό. Το πρώτο του επί ολλανδικού εδάφους ουσιαστικά.

Ο Ζέλσον φωνάζει ξανά παρών, ξανά από πάσα του Ταρέμι και ανοίγει το σκορ στο 52ο λεπτό. Ο Ντόλμπεργκ ισοφάρισε με πέναλτι στο 69' αλλά η τελευταία λέξη ανήκε στον Ολυμπιακό. ο Έσε παίρνει την τέλεια κεφαλιά από το κόρνερ του Τσικίνιο, νικά τον Γιάρος και «αλώνει» ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ευρώπης.

Στο σφύριγμα της λήξης, ο Ολυμπιακός έχει σκαρφαλώσει στην 18η θέση του πίνακα. Δεν κοιτά τα άλλα αποτελέσματα, δεν τον ενδιαφέρουν γιατί είναι στα play offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Εκεί όπου βρίσκονται κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ίντερ, η Γιουβέντους αλλά δεν είναι καμία εκ των Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν, Μπιλμπάο, Νάπολι, Άγιαξ, Άιντραχτ, Βιγιαρεάλ μεταξύ άλλων.