Κόντρα στην ΑΕΛ στην Λάρισα αρχίζει τις φετινές υποχρεώσεις του στην League Phase του Κυπέλλου ο Ολυμπιακός, ενώ στις 2/12 θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.

Κέφια είχε η κληρωτίδα της League Phase του Κυπέλλου καθώς έβγαλε ντέρμπι αιωνίων. Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα διεξαχθεί στις 2/12 και θα είναι για την 5η και τελευταία αγωνιστική. Αρχή για τους Πειραιώτες θα είναι κόντρα στην ΑΕΛ στην Λάρισα.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase:

1η αγωνιστική: ΑΕΛ – Ολυμπιακός

2η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Βόλος

3η αγωνιστική: Ρεπό

4η αγωνιστική: Μαρκό – Ολυμπιακός

5η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (2/12)

League Phase:

1η Αγωνιστική: 1-3 Σεπτεμβρίου

2η Αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου

3η Αγωνιστική: 15-17 Σεπτεμβρίου

4η Αγωνιστική: 27-29 Οκτωβρίου

5η Αγωνιστική: 2 Δεκεμβρίου (óλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την ίδια ώρα).

Playoffs (για τις ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η έως τη 12η θέση)

22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά

12-13-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά

Α’ αγώνες: 2-3-4 Φεβρουαρίου

Β’ αγώνες: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός

22 Μαΐου

Ο τρόπος διεξαγωγής

Οι 16 ομάδες (11 από τα προκριματικά και 5 που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις) θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες (2 εντός και δύο εκτός έδρας) με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.

Οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση, στη συνέχεια θα φανούν οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα playoffs και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο Κύπελλο Ελλάδας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας ισχύουν τα εξής με αυτή τη σειρά:

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

Η καλύτερη επίθεση

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

Οι περισσότερες νίκες

Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.