H «Marca» επιβεβαιώνει με τη σειρά της πως Ολυμπιακός και Σεβίλλη παραμένουν σε διαπραγματεύσεις για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας στους Ερυθρόλευκους.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν εστιάσει στην απόκτηση ενός εξτρέμ. Από την Ισπανία... βουίζουν εδώ και μέρες πως οι Ερυθρόλευκοι έχουν εστιάσει στην περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή, με τον Ελβετό μάλιστα να μην παίρνει μέρος στην τελευταία προπόνηση και να φουντώνει ακόμα περισσότερο τα σενάρια για Ελλάδα.

Πριν από μερικές ώρες ο αθλητικός διευθυντής των Ανδαλουσιανών, Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο, άφησε τα πάντα ανοικτά σχετικά με την υπόθεση του Βάργκας, με τα νεότερα από την Ισπανία να επιβεβαιώνουν πως οι εξελίξεις τρέχουν!

«Ολυμπιακός και Σεβίλλη είναι σε επαφές για να κλείσουν τη μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας» γράφει συγκεκριμένα με ανάρτησή του στα social media ο έγκυρος δημοσιογράφος της «Marca», Ματέο Μορέτο, με τον Ελβετό να παραμένει σε πρώτο πλάνο στον Πειραιά για ενίσχυση στα φτερά της επίθεσης.

Θυμίζουμε πως προηγούμενο δημοσίευμα από την Ιταλία είχε αποκαλύψει πως ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει τα χέρια με τον 28χρονο εξτρέμ και πλέον απομένει μονάχα το οριστικό «οκ» από τη Σεβίλλη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Την προηγούμενη σεζόν ο Βάργκας κατέγραψε συνολικά 24 συμμετοχές με τη Σεβίλλη με απολογισμο τρία γκολ κι έξι ασίστ, ενώ φέτος αγωνίστηκε για ένα εικοσάλεπτο στην πρεμιέρα της La Liga στη νίκη με 2-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο.