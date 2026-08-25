Οι αγώνες των 16 ομάδων της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπως προέκυψαν μετά την κλήρωση.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στην οποία θα αγωνιστούν 16 ομάδες από τα δυο επαγγελματικά πρωταθλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για ακόμα μια χρονιά ο θεσμός θα γίνει με το format των διοργανώσεων της UEFA, ήτοι με League Phase πριν τα νοκ άουτ, μόνο που φέτος οι ομάδες είναι 16 αντί 20.

Κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερα παιχνίδια, δύο εντός και ισάριθμα εκτός έδρας, αντιμετωπίζοντας έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ. Οι πρώτες 4 ομάδες της League Phase θα προκριθούν απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ οι ομάδες του 5-12 θα δώσουν μονό αγώνα Play Off.

Θυμίζουμε πως φέτος στα ματς Κυπέλλου είναι αναγκαστική η συμμετοχή δυο Ελλήνων γεννημένων από το 2004 και μετά. Όπως πέρυσι στα Play Offs και στα προημιτελικά οι αγώνες είναι μονοί δίχως παράταση, ενώ στα ημιτελικά είναι διπλοί αγώνες και προβλέπεται παράταση, πριν τα πέναλτι.

Tο πρόγραμμα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Matchday 1

ΑΕΛ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου

Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών

Βολος Elabet – Καλαμάτα

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

Μαρκό – Κηφισιά

Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ

Matchday 2

ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός – Άρης

Ολυμπιακός – Βολος Elabet

ΟΦΗ – Νέστος Χρυσούπολης

Matchday 3

Άρης – Μαρκό

Καλαμάτα – ΑΕΛ

Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Ατρόμητος Αθηνών – ΠΑΟΚ

Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός

Matchday 4

Λεβαδειακός – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βολος Elabet – Ατρόμητος Αθηνών

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου

Matchday 5

ΑΕΚ – Λεβαδειακός

Άρης – Πανσερραϊκός

Ατρόμητος Αθηνών – Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα – ΠΑΟΚ

Κηφισιά – ΑΕΛ

Νίκη Βόλου – Μαρκό

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΟΦΗ – Βολος Elabet

Tα κριτήρια ισοβαθμίας του Κυπέλλου Ελλάδας

Η καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Η καλύτερη επίθεση.

Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας.

Οι περισσότερες νίκες.

Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας.

Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

To καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας

League Phase:

1η αγωνιστική: 1-2-3 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 8-9-10 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 15-16-17 Σεπτεμβρίου

4η αγωνιστική: 27-28-29 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 1-2-3 Δεκεμβρίου

Playoffs (για τις ομάδες 5-12, μονά ματς)

22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά (μονά ματς)

12-13-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά

Πρώτο ματς: 2-3-4 Φεβρουαρίου

Ρεβάνς: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός

22 Μαΐου

Η εκκρεμοδικία για το Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR

Θυμίζουμε πως η κλήρωση διεξήχθη παρόλο που υπάρχει η εκκρεμότητα, λόγω της ένστασης του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, επικαλούμενος αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή. Η εκδίκαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 26/08 στις 13:30.