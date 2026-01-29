Βουνό το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση.

Η πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League είναι τεράστια.

Επιβαρύνει, βέβαια, το πρόγραμμα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού τον Φεβρουάριο περιλαμβάνει συνεχόμενες και απαιτητικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τον μήνα με το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή (1/2, 21:00), ακολουθεί η εκτός έδρας δοκιμασία με τον Αστέρα AKTOR (4/2, 18:30) και στη συνέχεια το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (8/2, 21:00). Στις 15/2 αντιμετωπίζουν τον Λεβαδειακό εκτός έδρας (16:00), ενώ μεσολαβούν τα δύο παιχνίδια των playoffs του Champions League (17-18/2 και 24-25/2).

Η ρεβάνς θα είναι εκτός έδρας με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν. Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ματς, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναιτωλικό στις 21/2 (17:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα

1/2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός

4/2: Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός

8/2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

15/2: Λεβαδειακός - Ολυμπακός

17-18/2: Ολυμπιακός - Αταλάντα ή Λεβερκούζεν

21/2: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

24-25/2: Αταλάντα ή Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός