Μαγική, μάγκικη, παλικαρίσια και βάλτε ότι άλλο θέλετε. Αυτή ήταν η ευρωπαϊκή πρόκριση της ομάδας του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ! Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Συζητούσα τις προηγούμενες ημέρες με φίλους και συναδέλφους για το Άγιαξ - Ολυμπιακός και αυτό που τόνιζα και ξανατόνιζα ότι το παιχνίδι αυτό θα είχε πιο υψηλό συντελεστή δυσκολίας από εκείνο με την Λεβερκούζεν και ας μην είχε πρακτικά κίνητρο ο ολλανδικός σύλλογος. Ο Άγιαξ είχε ελάχιστες ελπίδες πρόκρισης αλλά ένιωθε ευάλωτος από την πίεση του κόσμου του και την σκληρή κριτική και ήθελε να αποδείξει ότι έχει ακόμα δυναμική.

Εάν δούμε το τι έγινε στο πρώτο 45λεπτο αυτήν την δυναμική του την έβγαλε. Ήταν ανώτερος ενός Ολυμπιακού που είχε ένα διαφορετικό αγωνιστικό σχέδιο από αυτό που είχε εκτιμηθεί με τους Ταρέμι και Ελ Καμπί να συνυπάρχουν στον ίδιο σχηματισμό. Μία διάταξη που δεν... περπάτησε απέναντι σε έναν επικίνδυνο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό Άγιαξ.

Η επανάληψη είχε ένα διαφορετικό αγωνιστικό... έργο. Έναν αλλαγμένο και πιο αποφασισμένο Ολυμπιακό που έβαλε πρώτος γκολ και παρότι ισοφαρίστηκε με έναν δύσκολο τρόπο (ποτέ δεν είναι εύκολο για μία ομάδα να δέχεται γκολ με πέναλτι) έκανε το come back του και βρήκε γκολ και για το 1-2. Το πρώτο γκολ ήταν από μία υποδειγματική επίθεση που ξεκίνησε από τον Ρέτσο και το 2ο από στατική μπάλα. Στο τέλος ήταν η απόλυτη και θρυλική βραδιά. Ένας μάγκας Ολυμπιακός που πήρε αυτήν την παλικαρίσια πρόκριση σε επίπεδο Champions League.

Ο Ζέλσον ο τοπ εξτρέμ του και ο απόλυτος μαχητής Έσε!

Εάν κοιτάξουμε τον πάγκο προφανώς και ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πιστώνεται στο πώς βελτίωσε τον Ολυμπιακό μέσα από τις αλλαγές του. Στο πόσο τον βοήθησε παρότι είχε την ατυχία με τον τραυματισμό του πιο καλού του στόπερ, του Πιρόλα και μάλιστα από πολύ νωρίς. Ο Ισπανός προπονητής εξακολουθεί να γράφει - και μέσω της Ευρώπης - ιστορία με τον Ολυμπιακό.

Όμως οι πρωταγωνιστές των Ερυθρολεύκων ήταν πρακτικά δύο. Νο1 ο Ζέλσον Μαρτίνς. Έβαλε το πρώτο γκολ με πολύ καλή κίνηση και εξαιρετικό τελείωμα και κράτησε επιθετικά τον Ολυμπιακό για σημαντικό διάστημα. Ήταν και παραμένει και με διαφορά πλέον ο κορυφαίος εξτρέμ του.

Νο2 ο Σαντιάγκο Έσε. Ο απόλυτος... σκύλος και μαχητής του κέντρου σε όλα του. Από τα τάκλιν του έως και τις προωθήσεις του. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε τον κλασικό παλιό Έσε. Τον Έσε που όλοι θαυμάσαμε και εξακολουθούμε να θαυμάζουμε. Παραμένει ένας φανταστικός και φοβερά ποιοτικός χαφ. Δεν ήταν μόνο το γκολ του στο 1-2. Ήταν όλη του η εικόνα, τα τρεξίματά του, το πάθος του, η διάθεσή του και η εν γένει προσπάθειά του. Ο Αργεντίνος είναι ο ορισμός του σύγχρονου χαφ και ένας παίκτης που τα δίνει όλα για την φανέλα που φορά είτε του βγει το ματς και παίξει καλά είτε όχι.

Υ.Γ. Μία τεράστια... υπόκλιση σε αυτόν τον φοβερό κόσμο του Ολυμπιακού. Τόσοι και τόσοι φίλαθλοι που πήγαν στην Ολλανδία ακόμα και χωρίς εισιτήρια για να δουν τον αγώνα από κοντά και παρά την ταλαιπωρία ενός τέτοιου ταξιδιού. Υπήρχε κόσμος που ταξίδευε από νησιά όπως η Μυτιλήνη και είχε φύγει από την περασμένη Παρασκευή, κόσμος που ταξίδεψε από άλλα μέρη και ακόμα και εκείνοι που έκαναν ταξίδι με το αυτοκίνητο. Ο απόλυτος και ιδανικός 12ος παίκτης που χάρηκε μία τεράστια πρόκριση. Την πρώτη πρόκριση ελληνικής ομάδας από την League Phase του Champions League.