Ο Ολυμπιακός στα playoffs του Champions League θα παίξει με την Αταλάντα ή τη Λεβερκούζεν. Αν περάσει στους «16» θ' αντιμετωπίσει την Άρσεναλ ή τη Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη στο Άμστερνταμ με 2-1 επί του Άγιαξ και τερμάτισε στη 18η θέση της League Phase του Champions League.

Αυτό σημαίνει ότι οι Πειραιώτες στα playoffs της διοργάνωσης με την Αταλάντα ή τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, την οποία λύγισε πρόσφατα στο Φάληρο με 2-0. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ερυθρόλευκοι επειδή τερμάτισαν στις θέσεις 17-24 θα είναι στους «ανίσχυρους», το πρώτο ματς θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17/18 Φλεβάρη και η ρεβάνς στις 24 ή 25 του επόμενου μήνα στο Μπέργκαμο ή το Λεβερκούζεν.

Στην περίπτωση που περάσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο ασημί μονοπάτι (silver path) θ' αντιμετωπίσει την Άρσεναλ από την οποία ηττήθηκε 2-0 πριν λίγους μήνες ή τη Μπάγερν.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στη 1 μ.μ.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων στις επόμενες φάσεις του Champions League.

Playoffs: 17/18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 24/25 Φεβρουαρίου.

Φάση των «16»: 10/11 Μαρτίου και η ρεβάνς 17/18 Μαρτίου.

Προημιτελικά: 7/8 Απριλίου και η ρεβάνς 14/15 Απριλίου.

Ημιτελικά: 28/29 Απριλίου και η ρεβάνς 5/6 Μαΐου.

Τελικός: 30 Μαΐου (Βουδαπέστη)

