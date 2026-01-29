Ολυμπιακός: Με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs και στον ορίζοντα Άρσεναλ, Μπάγερν
Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη στο Άμστερνταμ με 2-1 επί του Άγιαξ και τερμάτισε στη 18η θέση της League Phase του Champions League.
Αυτό σημαίνει ότι οι Πειραιώτες στα playoffs της διοργάνωσης με την Αταλάντα ή τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, την οποία λύγισε πρόσφατα στο Φάληρο με 2-0. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ερυθρόλευκοι επειδή τερμάτισαν στις θέσεις 17-24 θα είναι στους «ανίσχυρους», το πρώτο ματς θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17/18 Φλεβάρη και η ρεβάνς στις 24 ή 25 του επόμενου μήνα στο Μπέργκαμο ή το Λεβερκούζεν.
Στην περίπτωση που περάσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται στο ασημί μονοπάτι (silver path) θ' αντιμετωπίσει την Άρσεναλ από την οποία ηττήθηκε 2-0 πριν λίγους μήνες ή τη Μπάγερν.
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στη 1 μ.μ.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων στις επόμενες φάσεις του Champions League.
Playoffs: 17/18 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 24/25 Φεβρουαρίου.
Φάση των «16»: 10/11 Μαρτίου και η ρεβάνς 17/18 Μαρτίου.
Προημιτελικά: 7/8 Απριλίου και η ρεβάνς 14/15 Απριλίου.
Ημιτελικά: 28/29 Απριλίου και η ρεβάνς 5/6 Μαΐου.
Τελικός: 30 Μαΐου (Βουδαπέστη)
