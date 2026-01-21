Άγιος. Κέρβερος. Απλά κορυφαίος. Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας δίνει στο... πιάτο ένα από τα καλύτερα ματς στην καριέρα του Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο Μεντιλίμπαρ ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις μετά το ματς: «Σπάνια έχω παράπονα από τον Τζολάκη. Στα περισσότερα ματς είναι εκεί. Κάνει μεγάλες αποκρούσεις και δίνει την ελπίδα μέσα από αυτές για να πετύχουμε. Έκανε μεγάλο ματς».

Η επικράτηση επί της Λεβερκούζεν (2-0) στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήταν η... μισή δουλειά. Οι Πειραιώτες έχουν πλέον τις πιθανότητες πρόκρισης υπέρ τους όμως για να πάρουν το εισιτήριο της επόμενης φάσης του Champions League, θα πρέπει να φύγουν νικητές την ερχόμενη εβδομάδα από το γήπεδο του Άγιαξ.

Όσο για το παιχνίδι με τους Γερμανούς, ο Κοστίνια έχει κάνει εξαιρετικό ματς, ο Ταρέμι βρέθηκε εκεί που έπρεπε, ο Ροντινέι σέρβιρε δύο φορές και ο Έσε ήταν απλά... παντού. Ωστόσο ο άνθρωπος που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του σε αυτή τη νίκη δεν ήταν άλλος από τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Το Gazzetta κάνει συλλέγει όλες τις αποκρούσεις και σας δίνει στο... πιάτο τι έκανε ο Έλληνας κίπερ, φτάνοντας μέχρι το βραβείο του MVP του Champions League.

Ύψωσε τείχος στο πιο επώδυνο διάστημα του Ολυμπιακού στο ματς

Ο Ολυμπιακός ευτύχησε να προηγηθεί στο 2ο λεπτό και στην πρώτη του τελική στον αγώνα κόντρα στη Λεβερκούζεν. Ωστόσο από το 10ο λεπτό μέχρι και τη συμπλήρωση των 45 λεπτών, οι «ερυθρόλευκοι» ένιωσα την αφόρητη πίεση των Γερμανών.

Η αμυντική τετράδα και η μεσαία γραμμή είχε μπόλικη δουλειά στο να σταματήσει την πολυπρόσωπη επιθετική λειτουργία των φιλοξενούμενων ωστόσο σε εκείνο το διάστημα, ο Κωνσταντής Τζολάκης χρειάστηκε να φωνάξει... παρών και να απαντήσει με τον ηχηρό τρόπο στην ερώτηση «μα αφού είναι ντεφορμέ, γιατί παίζει;».

Ο 24χρονος κίπερ ήταν συγκλονιστικός κάνοντας ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του με τον Ολυμπιακό, κρατώντας όρθια την ομάδα για σχεδόν 35 λεπτά όπου η Λεβερκούζεν πίεζε και πατούσε στην αντίπαλη περιοχή με κάθε τρόπο.

Με το σκορ στο... εύθραυστο 1-0, όσες φορές οι παίκτες του γερμανικού συλλόγου βρέθηκαν σε θέση βολής, ο Τζολάκης ήταν εκεί για να δώσει την απάντηση. Αυτό το έκανε συνολικά πέντε φορές στο πρώτο ημίχρονο ξεκινώντας από το 10ο λεπτό, όταν η μπάλα έμεινε στην περιοχή του Ολυμπιακού, ο Μπαντέ σούταρε από κοντά αλλά ο Έλληνας κίπερ απέκρουσε ενστικτωδώς.

Δεύτερη απειλή ήρθε από τον Λούκας Βάθκεθ στο 16ο λεπτό, όταν ο Ισπανός φουλ μπακ έφυγε στην πλάτη του Ορτέγα, πάτησε στην περιοχή και από πλάγια θέση δοκίμασε να νικήσει τον Τζολάκη, όμως ο διεθνής πορτιέρε απέκρουσε με τον... ώμο το σουτ του Ισπανού.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν και η επέμβαση στην εκτέλεση του Άλεξ Γκριμάλδο, ο οποίος δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή και παρά τα πολλά σώματα που υπήρχαν στο οπτικό πεδίο του Τζολάκη, εκείνος έπεσε και απέκρουσε την προσπάθεια του Ισπανού μπακ.

Η καλύτερη απόκρουση του πρώτου ημιχρόνου ήταν στο 45ο λεπτό απέναντι στον φορ της Λεβερκούζεν, τον Κοφανέ. Ο Καμερουνέζος επιθετικός δεν εκμεταλλεύτηκε την πάσα που πήρε μέσα στην περιοχή και μόνος απέναντι στον Τζολάκη είδε το πλασέ του να σταματά στα πόδια του διεθνή κίπερ, με τον ίδιο να μην πιστεύει πόσο σημαντική ευκαιρία για την ισοφάριση έχασε.

Ακολούθησε και η προσπάθεια του Γκριμάλδο λίγα δευτερόλεπτα μετά αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε δίχως να δυσκολευτεί. Και όπως λέει και ο λαός, «αν δεν το βάλεις, θα το φας», ο Ταρέμι σε μία αντεπίθεση λίγα δευτερόλεπτα μετά, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0 για το πρώτο ημίχρονο.

Οι αριθμοί του σε κάνουν να... απορείς

Στη μεγάλη εικόνα, η εμφάνιση του Τζολάκη είναι εξαιρετική αλλά κοιτώντας και τους αριθμούς του Wyscout, ο Έλληνας κίπερ είναι απλά... άριστος. Συγκεκριμένα έκανε έξι αποκρούσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα με το xCG (ο βαθμός δυσκολίας για να αποκρούσει ο τερματοφύλακας) να αγγίζει το 2.7 ενώ την ίδια στιγμή η Λεβερκούζεν είχε xG στο 1.97.

Δηλαδή βάση ευκαιριών, θα μπορούσε να είχε βρει ένα με δύο γκολ στην αναμέτρηση και ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν εκεί για να μην το επιτρέψει. Από τα έξι σουτ που απέκρουσε, τα τέσσερα χρειάστηκαν reflexes για να τα σταματήσει ενώ συνολικά είχε πέντε εξόδους κατά τη διάρκεια του ματς, όπου όλες απομάκρυναν με επιτυχία τον κίνδυνο.

Επίσης, υπηρέτησε από την πλευρά του το πλάνο του Μεντιλίμπαρ με τον τρόπο που γνωρίζει ο Έλληνας κίπερ αφού είχε συνολικά 13 μεγάλες μπαλιές, μεταφέροντας την πίεση στο αντίπαλο μισό. Οι έξι από αυτές βρήκαν συμπαίκτη ενώ έκανε μόλις τρεις κοντινές πάσες με 100% επιτυχία. Άξιο αναφοράς ότι οι έξι από τις 13 μπαλιές που έβγαλε έφτασαν στο επιθετικό τρίτο και δύο φορές βρήκε και συμπαίκτη.

Το αποκορύφωμα κόντρα στον Σικ!

Μπορεί οι περισσότεροι να στέκονται τις αποκρούσεις που έκανε με το σκορ στο 1-0 όμως το highlight της βραδιάς ήταν το «στοπ» στον Πάτρικ Σικ στο 80ο λεπτό. Η Λεβερκούζεν έπιασε στον... ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού και ο Τσέχος βρέθηκε από πουθενά μπροστά από τον Τζολάκη.

Αν και πλάσαρε σχεδόν εξ επαφής, ο 24χρονος πορτιέρε άπλωσε το κορμί του, του έκλεισε το οπτικό πεδίο και απέκρουσε με δυσκολία την προσπάθεια του διατηρώντας το μηδέν στην εστία. Μία απόκρουση που είχε πολλαπλά οφέλη για τον Ολυμπιακό.

Ο Τζολάκης κράτησε το μηδέν σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα αφού αν η Λεβερκούζεν έβρισκε ένα γκολ στο 80ο λεπτό, θα είχε την απαραίτητη ψυχολογία για να κυνηγήσει την ανατροπή και θα είχε και τον χρόνο για να το κάνει.

Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι κάθε γκολ μετράει στο League Phase του Champions League και στον Ολυμπιακό δεν έχουν περιθώριο να... χαρίζουν τέρματα. Ούτε στην επίθεση, ούτε στην άμυνα. Οπότε, έχει άλλη βαρύτητα το 2-0 και άλλη το 2-1 στη φάση που βρισκόμαστε.

Με τον χρόνο να κυλά, ο Ολυμπιακός είχε όλο και περισσότερο τον έλεγχο του αγώνα και κάτι τέτοιες στιγμές όταν χάνοντας προς την εστία, τότε η ψυχολογία πέφτει και η πίεση μεγαλώνει. Αυτό συνέβη και στην Λεβερκούζεν.