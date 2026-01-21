Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός πήρε το δεύτερο τρίποντο του στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε της Λεβερκούζεν στο Φάληρο με 2-0. Ο τεχνικός των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στις δηλώσεις του στάθηκε στη δυσκολία και αξία του αποτελέσματος, ενώ αναφέρθηκε και στη σπουδαία εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Παίξαμε απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα που μας ανάγκασε να τρέξουμε. Είχαμε ευστοχία που έλειπε στα άλλα ματς, ήμασταν πιο αποτελεσματικοί κάτι που δεν είχαμε. Υποφέραμε, αλλά τα καταφέραμε.

Σπάνια έχω παράπονα από τον Τζολάκη. Στα περισσότερα ματς είναι εκεί. Κάνει μεγάλες αποκρούσεις και δίνει την ελπίδα μέσα από αυτές για να πετύχουμε. Έκανε μεγάλο ματς.

Το Σάββατο θα παίξουμε με το Βόλο είναι σημαντικό ματς. Μετά πάμε στον Άγιαξ. Αν δεν κερδίζαμε σήμερα δεν θα μιλούσαμε για το επόμενο παιχνίδι που πλέον είναι ιδιαίτερα κομβικό για εμάς.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε. Είναι θαύμα που μπορούμε να κερδίζουμε ομάδες της κατηγορίας αυτής σαν τη Λεβερκούζεν».