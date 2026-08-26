Ολυμπιακός: Οι πρώτες στιγμές του Γκονζάλες στην προπόνηση των Ερυθρόλευκων
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του, ενόψει του αγώνα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ενώ στην σημερινή προπόνηση στο Ρέντη εντάχθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του συλλόγου, ο Αρμάντο Γκονζάλες.
Μάλιστα οι Πειραιώτες δημοσίευσαν στον λογαριασμό τους στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο και φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές του 23χρόνου Μεξικανού με τη νέα του ομάδα.
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Οι πρώτες οδηγίες από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι επαφές του παίκτη με την μπάλα και και τα τρία τελειώματα που κατέληξαν σε ισάριθμα γκολ, δείχνουν ότι το «μυρμήγκι» είναι σχεδόν έτοιμο για το ντεμπούτο του με τα Ερυθρόλευκα.
Armando’s first steps at our training center! 🆕🐜— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026
¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! 🆕🐜 pic.twitter.com/nVusTGPiQq
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