Οι σπουδαίες επεμβάσεις του MVP του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνου Τζολάκη, στη μεγάλη νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Φάληρο.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης ήταν εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Λεβερκούζεν στο Φάληρο. Οι Πειραιώτες επικράτησαν με 2-0 και ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας «κράτησε» την ομάδα του στα... δύσκολα, με σπουδαίες επεμβάσεις.

O 23χρονος πορτιέρε τελείωσε το ματς με επτά αποκρούσεις, έφτασε τα 13 clean sheets σε 24 εμφανίσεις στην τρέχουσα σεζόν και στο τέλος παρέλαβε το βραβείο του ως MVP της αναμέτρησης.

Στο 10ο λεπτό ο Τζολάκης έδειξε πως είναι στη... βραδιά του, καθώς απέκρουσε το σουτ του Μπαντέ από την «καρδιά» της άμυνας και στο 16' απέκρουσε το διαγώνιο σουτ του Βάθκεθ. Στο 37' ο Γκριμάλδο βγήκε σε θέση βολής, όμως κι ο bνικήθηκε από τον Κρητικό κίπερ.

Ο Τζολάκης ξεκίνησε δυνατά το δεύτερο μέρος με την επέμβαση με το πόδι στο σουτ του Μάζα, την οποία δεν κατάλαβε ούτε ο... διαιτητής που έδωσε άουτ. Στο 79ο λεπτό ο Σικ βγήκε σε τετ α τετ, όμως ούτε ο Τσέχος κατάφερε να νικήσει τον διεθνή τερματοφύλακα, στην κορυφαία του εμφάνιση στο Champions League.