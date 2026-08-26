Πουέρτα - Ολυμπιακός: Η ειδική συνθήκη για τα δικαιώματα του Κολομβιανού και η Μπενφίκα
Όπως έχετε ήδη διαβάσει σχετικά στο Gazzetta ο Ολυμπιακός έκανε άλλη μία μεταγραφική... επίθεση για τον διεθνή Κολομβιανό χαφ, Γκουστάβο Πουέρτα, προσφέροντας τα 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας του. Τον συγκεκριμένο παίκτη προφανώς τον θέλουν και αρκετές ακόμα ομάδες ωστόσο σύμφωνα με τις ισπανικές πηγές υπάρχει ένα θέμα που επηρεάζει το ποσό που ζητά η Ρασίνγκ Σανταντέρ.
Είναι το γεγονός ότι η Λεβερκούζεν έχει το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη οπότε η Σανταντέρ δεν υποχωρεί εύκολα και λόγω αυτής της συνθήκης. Την ώρα που η Πόρτο δείχνει ότι εγκατέλειψε την προσπάθειά της για τον παίκτη ενώ υπήρχαν αναφορές για ενδιαφέρον της Μπολόνια η AS μεταδίδει ότι η Πουέρτα περιμένει τη Μπενφίκα, που φέρεται να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον με πρόταση.
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