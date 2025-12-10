Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos και το Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Πλούσιο και σήμερα το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (10/12) σε ποδόσφαιρο, αλλά και μπάσκετ.

Πριν από όλα αυτά όμως, στις 14:00 έρχονται στο στούντιο του Gazzetta oι Galacticos. Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, ενώ υπάρχει και σύνδεση με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ρίχνει αυλαία σήμερα με εννέα αναμετρήσεις και αυτή που ξεχωρίζει να είναι εκείνη της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι. Η «βασίλισσα» υποδέχεται στο «Μπερναμπέου» τους «Πολίτες» με μοναδικό στόχο την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την βοηθήσουν να εξασφαλίσει την οκτάδα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2 και MEGA.

Νωρίτερα, στις 19:45 η Βιγιαρεάλ θα φιλοξενήσει την Κοπεγχάγη (Cosmote Sport 2) και η Καραμπάχ τον Άγιαξ (Cosmote Sport 3), ενώ στις 22:00 η Μπενφίκα θα αναμετρηθεί με την Νάπολι (Cosmote Sport 3), η Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Παρί Σεν Ζερμέν (Cosmote Sport 4), η Κλαμπ Μπριζ με την Άρσεναλ (Cosmote Sport 5), η Γιουβέντους με την Πάφο (Cosmote Sport 6), η Μπάγερ Λεβερκούζεν με την Νιούκαστλ (Cosmote Sport 7) και η Ντόρτμουντ με την Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 8).

Όσον αφορά το μπάσκετ, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Λεβίτσε για την 5η αγωνιστική του Basketball Champions League (19:30 Cosmote Sport 4), ο Άρης την Βενέτσια για την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου στο EuroCup (20:00 Nova Sports Prime) και ο ΠΑΟΚ την Πριεβίτσα για τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης στο Fiba Europe Cup (20:15, ΕΡΤ2).

Τέλος στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Ολλανδική Διναμό Άπελντουρν για την φάση των «32» στο CEV Cup (19:00, Cosmote Sport 6).

Οι μεταδόσεις της ημέρας