Ο Τέλης Μυστακίδης θα κάνει παρθενική εμφάνιση στο PAOK SPORTS ARENA στον αγώνα (20:15) με την Πριέβιντζα καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε στάδιο ριζικών αγωνιστικών αλλαγών.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έκανε δυναμική είσοδο στο προσκήνιο με την ανακοίνωση ολοκληρωτικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 12 εκατ. ευρώ. Αναλύοντας αυτό το ποσό, είναι τα χρήματα που θα καταβάλλει στους παλιούς μετόχους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σε δανειστές αλλά και για την εξόφληση του συνόλου των χρεών προς το Δημόσιο, πέραν της οικονομικής δυναμικής που θέλει να έχει η εταιρία από την πρώτη ημέρα της δικής του εμπλοκής.

Η διαδικασία χρηματοδότησης της εταιρίας άρχισε εξάλλου (τουλάχιστον) από την περασμένη εβδομάδα καλύπτοντας αρκετές λειτουργικές ανάγκες οι οποίες αφορούν και το κομμάτι των υποδομών. Εντός αυτών είναι και οι ριζοσπαστικές αλλαγές που προβλέπεται να γίνουν στο PAOK SPORTS ARENA, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο.

Ο Τέλης Μυστακίδης προβλέπεται, απόψε (20:15), να βρεθεί στο «Παλατάκι» και να παρακολουθήσει από κοντά τον ευρωπαϊκό αγώνα με την Πριέβιντζα από τη Σλοβακία. Μάλιστα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήδη ανακοίνωσε ότι στις 19:55, στην αίθουσα Τύπου, θα προχωρήσει στις πρώτες δηλώσεις του στις οποίες προφανώς θα δώσει το «στίγμα» του για το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ παράλληλα της κοινοποίησης ενός μέρους του συνολικού σχεδίου του. Αυτό εξάλλου έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσα από έναν κύκλο επαφών με αξιωματούχους του ευρωπαϊκού μπάσκετ οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις κοσμογονικές αλλαγές στο club.

Την ίδια στιγμή, «τρέχει» η διαδικασία ριζοσπαστικών αλλαγών στο αγωνιστικό τμήμα καθώς το πλάνο περιλαμβάνει τέσσερις μεταγραφικές κινήσεις και ουσιαστικά, ολοκληρωτικό lifting του αγωνιστικού γκρουπ. Η αρχή έγινε με την άφιξη του Μπριν Ταϊρί κι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να προστεθεί ο Τίμι Άλεν καθώς ο ΠΑΟΚ βγήκε στην αγορά με την πρόθεση καταβολής buy out και αγοράς των παικτών από άλλες ομάδες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επιτελείς του Δικεφάλου βρίσκονται σε ανοιχτή συζήτηση και με τον ατζέντη του Πάτρικ Μπέβερλι επιδιώκοντας την ηχηρή μεταγραφική κίνηση η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά (και) της δημοσιοποίησης προθέσεων και αλλαγής σελίδας στο τμήμα. Ο 37χρονος γκαρντ κινείται ελεύθερος στην αγορά έπειτα από την περσινή συνεργασία του με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ, έχοντας πραγματοποιήσει σπουδαία καριέρα με περισσότερα από 730 παιχνίδια στο ΝΒΑ.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Δικέφαλος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και με ευρωπαίο σέντερ ο οποίος αυτή τη στιγμή δεσμεύεται με συμβόλαιο με άλλη ομάδα αλλά η αγορά των δικαιωμάτων του δεν αποτελεί πρόβλημα. Συνολικά, με την απόκτηση τεσσάρων παικτών θα γίνουν τα πρώτα βήματα της νέας εποχής και μένει να φανεί ποιοι από τους τωρινούς ξένους θα αποτελέσουν παρελθόν…