Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε δηλώσεις του, απάντησε στις φήμες περί απόλυσης του Αλόνσο, δείχνοντας εμμέσως την υποστήριξη του στον Βάσκο προπονητή.

Η Μάντσεστερ Σίτι ταξιδεύει σήμερα στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τις δύο ομάδες να «κυνηγάνε» την νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τους φέρουν όλο και πιο κοντά στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα, μίλησε εκτός των άλλων και για την δουλειά που έχει κάνει ο Τσάμπι Αλόνσο στο πάγκο της βασίλισσας, τονίζοντας το πόσο δύσκολο και στρεσογόνο είναι το να είναι κάποιος προπονητής σε μία εκ των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην συνεργασία του με τον συμπατριώτη του την περίοδο που και οι δύο βρίσκονταν στην Μπάγερν Μονάχου, με διαφορετικό όμως ρόλο ο καθένας (Ο Αλόνσο ήταν ακόμη παίκτης των Βαυαρών).

«Ήμασταν μαζί δύο χρόνια (στη Μπάγερν Μονάχου), ήταν μια απίστευτη εμπειρία να είμαι μαζί του. Μοιραστήκαμε πολλά πράγματα».

«Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι πιο δύσκολοι σύλλογοι για να γίνει κάποιος προπονητής, λόγω της πίεσης και του περιβάλλοντος. Αν εγώ έκανα την περασμένη σεζόν που έκανα, σαν προπονητής μίας εκ των δύο ομάδων θα είχα απολυθεί έξι μήνες πριν από το τέλος της χρονιάς. Είναι ένα δύσκολο μέρος, αλλά το ξέρει, έχει βρεθεί εδώ, γνωρίζει την πραγματικότητα. Έχουν πολλές απουσίες, πολλοί παίκτες είναι τραυματίες, μας συνέβη και την περασμένη σεζόν, αλλά φυσικά και (ο Αλόνσο) είναι ικανός», συμπλήρωσε ο Καταλανός τεχνικός.

Ο Γκουαρδιόλα προέτρεψε επίσης την διοίκηση των «μερένχες» να μην δίνει τόσο μεγάλη εξουσία στους παίκτες και αντ' αυτού να δώσει περισσότερο χρόνο και ισχύ στον Αλόνσο, ενώ όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το αν θέλει να δώσει μία συμβουλή στον νεαρό προπονητή και φίλο του, εκείνος τους απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και μία γερή δόση...χιούμορ

«Εξαρτάται από το πού θέλει η ιεραρχία να δώσει την εξουσία. Αν η ιεραρχία θέλει να δώσει την εξουσία στον προπονητή, αυτός θα έχει την εξουσία, αν θέλει να την δώσει στους παίκτες, αυτοί θα έχουν την εξουσία».

«Πρέπει να ουρήσει μόνος του. Δεν θα ουρήσω γι' αυτόν. Σου αρέσει αυτός ο τίτλος, σωστά; Αυτή είναι η συμβουλή μου προς εκείνον», ειπε γελώντας.