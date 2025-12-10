Ζαρουρί: «Είμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα άσχημα, θα παίξω όπου μου πει ο προπονητής»

Ο Ανάς Ζαρουρί μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για το επερχόμενο παιχνίδι του Europa League κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν και τον νέο του ρόλο από τον Μπενίτεθ.

Αναλυτικά είπε:

Για την διέξοδο που δίνει η Ευρώπη και την χρήση του ως φουλ μπακ: «Γνωρίζουμε πως η ευρωπαϊκή μας πορεία είναι πολύ σημαντική και ότι πρέπει να κερδίσουμε για να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Θα κάνω ότι περισσότερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα και να παίξω όπου μου πει ο προπονητής του».

Για τα ατομικά λάθη των παικτών: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία φάση όπου δεν πιστεύω ότι πρέπει να δούμε ατομικά τα πράγματα αλλά ομαδικά. Είμαστε όλοι μαζί και στα καλά και στα άσχημα. Είμαστε ομάδα».