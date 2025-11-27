Ο Ολυμπιακός έχει... ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα και οι εντυπωσιακοί αριθμοί με τη Ρεάλ το επιβεβαιώνουν!

Το Gazzetta μεταφράζει σε αριθμούς τα λόγια των Ισπανών μετά τη ματσάρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης περί «πίεσης» και «αγχωτικής νίκης».

«Η Ρεάλ υπέφερε παρά τα τέσσερα γκολ» στη μία πλευρά του διαδικτύου. «Η πίεση των Ελλήνων ήταν αρκετή για να προκαλέσει στους αντιπάλους τους περισσότερα από απλά προβλήματα» στην άλλη πλευρά. «Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με… αγωνία τον Ολυμπιακό» λίγο παραπέρα.

Σε... πηγαδάκια και μηνύματα με Ισπανούς δημοσιογράφους, γινόταν κάτι ανάλογο. «Ευτυχώς που νικήσαμε», «εντυπωσιακή πίεση», «περάσαμε δύσκολα» και άλλα τέτοια γύρω από το... θρίλερ στα τελευταία λεπτά. Και το «κερασάκι» είναι τα υπέροχα λόγια του Τσάμπι Αλόνσο που ουσιαστικά υποκλίθηκε στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ .

Το Gazzetta αποφάσισε να αναλύσει όλα τα παραπάνω με αριθμούς, με τη βοήθεια του Wyscout , και να σας δώσει την εικόνα που που λίγοι αντιλήφθηκαν πίσω από την ματσάρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο (3-4).

Έπαιξε τη Ρεάλ στα... ίσια

Η εικόνα του αγώνα το επαληθεύει. Ο Φρανσέσκο Μάουρι είχε χτυπήσει... καμπανάκια στο Gazzetta για τη Ρεάλ Μαδρίτης, λέγοντας ότι ναι μεν πρέπει να παίξει επιθετικά ο Ολυμπιακός αλλά με τεράστια προσοχή στα μετόπισθεν γιατί οι Μαδριλένοι είναι «φωτιά» στην επίθεση. Αυτό αποτυπώθηκε στους αριθμούς.

Με έξι τελικές στην εστία, η Ρεάλ βρήκε τέσσερα γκολ, τρία εξ αυτών κοντά στο ημίωρο, κάνοντας την ανατροπή από 1-0 σε 1-3. Αυτό ήταν και το κομβικό σημείο του παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό που πάλεψε την υπέρβαση αλλά δεν τα κατάφερε. Ωστόσο δεν μπορούμε να αναιρέσουμε το γεγονός ότι οι Πειραιώτες έπαιξαν στα... ίσια τους «μερένχες» και είχαν καλύτερους αριθμούς στο επιθετικό σκέλος.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός μέτρησε 18 τελικές προσπάθειες προς την αντίπαλη εστία αντί 15 της Ρεάλ Μαδρίτης (6 στην εστία), έχοντας υψηλότερο xGoals καθώς έφτασε το 1.89 με τους Μαδριλένους να μένουν στο 1.56. Από εκεί και πέρα, από τις 18 τελικές, οι 8 για τους «ερυθρόλευκους» ήταν στην εστία, με τον Λούνιν να χρειάζεται πέντε επεμβάσεις για να κρατήσει την εστία του μακριά από το γκολ.

Οι επιθέσεις του Ολυμπιακού

Άξιο αναφοράς είναι ο αριθμός των επιθέσεων, με τους γηπεδούχους να μετρούν συνολικά 37 επιθέσεις προς την περιοχή της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα πάτησαν στην περιοχή 8 φορές (!) αντί των 17 επιθέσεων των «μερένχες» οι οποίοι όμως βρέθηκαν στην περιοχή 10 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Τέλος, οι Πειραιώτες είχαν ποικιλία στον τρόπο που έκαναν επίθεση, καθώς δημιούργησαν προϋποθέσεις τόσο από τα δεξιά (10) όσο και από τα αριστερά (12) με κύρια πηγή της τον άξονα (15) για τις συνολικά 37 επιθέσεις. Αντιθέτως, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ως μοναδικό στόχο τον Βινίσιους στα αριστερά, στον οποίο η μπάλα πήγε 10 φορές ενώ στα δεξιά πήγε μόλις μία φορά η μπάλα ενώ έξι τις είδαμε να δημιουργούνται από τη μεσαία γραμμή.

Ο Ολυμπιακός «έτρεξε» επτά χιλιόμετρα παραπάνω!

Αν κάτι αποτελεί... εξώφυλλο για τον Ολυμπιακό, αυτό είναι η φυσική κατάσταση. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι «ερυθρόλευκοι» τρέχουν πολλά χιλιόμετρα σε ένα παιχνίδι Champions League αλλά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτό που έχουν κάνει είναι άξιο θαυμασμού.

Πριν αρχίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Μιλάμε για μία ελληνική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε ένα πρωτάθλημα όπου το τέμπο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υπάρχει στα πέντε κορυφαία πρωτάθλημα και ειδικά σε ομάδες της ελίτ. Οπότε, το να κοντράρει σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελεί ένα έργο Μεντιλίμπαρ.

Το πρέσινγκ του Ολυμπιακού και οι μονομαχίες στην επίθεση

Ένα από τα πολλά βέβαια ( θυμηθείτε την ανάλυση του Gazzetta για το 1-0 του Τσικίνιο ). Ο Ολυμπιακός δεν ακολούθησε την ταχύτητα της Ρεάλ Μαδρίτης αλλά την ξεπέρασε κιόλας, καθώς οι παίκτες του μέτρησαν συνολικά 115,7 χιλιόμετρα σε 98 λεπτά αγώνα αντί των 109 χιλιομέτρων που κάλυψαν οι ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων.

Ειδικά στα τελευταία λεπτά και μετά το 3-4 του Ελ Καμπί, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν... στριμώξει τους φιλοξενούμενους κοντά στην περιοχή τους, με τον Αλόνσο να αναγκάζεται να βάλει και 5ο αμυντικό στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μαροκινός φορ έχει μία χαρακτηριστική στιγμή στα τελευταία λεπτά του αγώνα που ξεκινάει σπριντ από τα δεξιά και λίγο πιο κάτω από το κέντρο και φτάνει μέχρι τα αριστερά όπου εν τέλει βάζει την κόντρα στον Τσουαμενί.

Σε όλη αυτή τη διάρκεια, ο Μαροκινός πίεζε ακατάπαυστα όποιον έπιανε μπάλα, δίνοντας μέτρα και στους συμπαίκτες του.

Η (σχεδόν άριστη) ευστοχία του Μπαπέ

Στο τέλος της μέρας, το ποδόσφαιρο είναι ουσία. Είναι το αποτέλεσμα. Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τους τρεις βαθμούς και ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το 3/3 στις τελευταίες αγωνιστικές του Champions League για να ελπίζει σε πρόκριση.

Στην ουσία έμεινε και ο Κιλιάν Μπαπέ που απέδειξε (ξανά) γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Η λεπτομέρεια που ξεχωρίζει σε τέτοια ματς. Ο Γάλλος φορ είχε συνολικά έξι σουτ στο ματς, εκ των οποίων οι πέντε πήγαν προς την εστία. Οι τέσσερις μετατράπηκαν σε γκολ, με τον ίδιο να πετυχαίνει το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ της διοργάνωσης.

Τόσο απλά. Εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν φορτσάτος μετά το 1-0, ο διεθνής επιθετικός έκανε την ανατροπή μόνος του σε 3-1, έκανε την πάσα στον Βινίσιους για το 4-1 που ακυρώθηκε για οφσάιντ και ήταν εκείνος που σκόραρε το 4-2 όταν οι Πειραιώτες μείωσαν την πρώτη φορά και πήραν ψυχολογία για ανατροπή.

Κάπως έτσι, η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε από το Φάληρο με τη νίκη και ο Ολυμπιακός έδειξε πώς έχει φτιαχτεί για μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη.