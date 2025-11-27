Τα πρωτοσέλιδα των κορυφαίων εφημερίδων της Ισπανίας για τη ματσάρα Ολυμπιακός - Ρεάλ: «Ευλογία»

Αν και η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-3 στο Φάληρο, τα ισπανικά ΜΜΕ αποθέωσαν τον Ολυμπιακό και τόνισαν τις δυσκολίες που έβαλε στους Μαδριλένους.

Ο Ολυμπιακός πίεσε τη Ρεάλ Μαδρίτης αλλά ο εντυπωσιακός Μπαπέ βρήκε τέσσερις φορές δίχτυα και οδήγησε τους Μαδριλένους στη νίκη με 4-3 στο Φάληρο, χωρίς κανείς να αναιρεί την τρομερή προσπάθεια των Πειραιωτών.

Τα ισπανικά ΜΜΕ στάθηκαν στην εξαιρετική προσπάθεια των «ερυθρολεύκων» και ουκ ολίγες φορές τόνισαν πως ο ισπανικός σύλλογος δυσκολεύτηκε αρκετά παρά τα τέσσερα γκολ που βρήκε.

Μερικές από τις αναφορές ήταν οι εξής:

Marca: «Ευλογία σε όσους βρεθούν σε γήπεδο όπως το Καραϊσκάκης»

AS: «Ένας πολύ παράξενος αγώνας στην κόλαση της Αθήνας» - «Ο Ολυμπιακός δεν έχασε την πίστη του μέχρι το τέλος»

Mundo Deportivo: «Η Ρεάλ υπέφερε παρά τα τέσσερα γκολ» - «Η πίεση των Ελλήνων ήταν αρκετή για να προκαλέσει στους αντιπάλους τους περισσότερα από απλά προβλήματα, αφήνοντάς τους στο χείλος της καταστροφής στο τέλος».