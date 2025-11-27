Γκολ με υπογραφή... Μεντιλίμπαρ: Το 1-0 του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ είναι για σεμινάριο (vid)

Το γκολ του Τσικίνιο, με το οποίο ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτυπώνει στον απόλυτο βαθμό τα «θέλω» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο φωτεινός πίνακας δείχνει το 8ο λεπτό και το «Γ. Καραϊσκάκης»... σείεται. Τρέμει η γη από τους πανηγυρισμούς των φίλων του Ολυμπιακού που δεν είχαν αφήσει ούτε ένα κάθισμα κενό στο γήπεδο για το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Τσικίνιο έχει πετύχει ένα εντυπωσιακό τέρμα και έχει ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους απέναντι στο σύνολο του Αλόνσο. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με την ολική ανατροπή σε 3-1 από το ρεσιτάλ του Μπαπέ και στο «αχ» στο τέλος για να έρθει η ισοφάριση (3-4 τελικό).

Ωστόσο το 1-0 του Ολυμπιακού είναι βγαλμένο από σεμινάριο. Επαληθεύει σε μεγάλο βαθμό την τεράστια εκτίμηση που είχε ο Αλόνσο στο πρόσωπο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς όλη η φάση από την αρχή, φέρει την υπογραφή του Βάσκου προπονητή.

Οι περισσότεροι στάθηκαν στην εντυπωσιακή συνεργασία του «τριγώνου» Ποντένσε- Ελ Καμπί - Τσικίνιο και στο άψογο τελείωμα του δεύτερου, όμως αν γυρίσουμε λίγο πιο πίσω τη φάση, μιλάμε για μία προσπάθεια βγαλμένη από τον τρόπο που αρέσει στον Ολυμπιακό να παίζει.

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει την μπάλα στο δικό της μισό. ο Βινίσιους βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού και δίνει στον άξονα όπου τον περιμένει ο Βαλβέρδε.

Ο Ουρουγουανός χαφ έχει αντιληφθεί την πίεση του Μουζακίτη και δίνει με τη μία μπροστά στον Μπαπέ, εκείνος, υπό την πίεση του Ντάνι Γκαρθία, ανοίγει το κοντρόλ του και ο Πιρόλα πέφτει με τάκλιν πάνω του, κόβοντάς τον. Όλα αυτά συμβαίνουν στη μεσαία γραμμή, δείγμα του πόσο ψηλά ήταν η άμυνα του Ολυμπιακού.

Η μπάλα καταλήγει στον Τσικίνιο και από εκείνον στον Ποντένσε, ο οποίος κοιτάει προς την εστία, τραβάει δύο παίκτες πάνω του, δίνει ξανά στον Τσικίνιο, εκείνος πίσω στον Πορτογάλο, με τη μία στον Ελ Καμπί και ο Μαροκινός έστρωσε στον Τσικίνιο για να εκτελέσει για το 1-0. Όλα αυτά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους τρεις τους να... κρύβουν την μπάλα.

Άξιο αναφοράς ότι αυτή η συνεργασία έγινε σε κλειστό χώρο και ανάμεσα σε έξι παίκτες της Ρεάλ (!). Συγκεκριμένα στη φάση συμμετείχαν οι δύο στόπερ (Καρέρας, Ασένσιο), οι τρεις χαφ (Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε) και ο ένας ακραίος μπακ (Άρνολντ).

Συμπέρασμα; Η επιτομή του πλάνου του Μεντιλίμπαρ. Ασφυκτικό πρέσινγκ, τρεξίματα, ψηλά η άμυνα, κλέψιμο και άμεση επίθεση.