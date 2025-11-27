Υποκλίθηκε σε Μεντιλίμπαρ ο Αλόνσο και έσταξε... μέλι για τον Μουζακίτη: «Θα τον παρακολουθούμε»

Στη συνέντευξη Τύπου ο Τσάμπι Αλόνσο στάθηκε στις δύσκολες στιγμές της Ρεάλ Μαδρίτης ενώ υποκλίθηκε στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στάθηκε στο ταλέντο του Μουζακίτη.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με άδεια τα χέρια από τη ματσάρα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης παρότι κατάφερε μέχρι το τέλος να μείνει ζωντανός στο παιχνίδι (4-3).

Ο Τσάμπι Αλόνσο παραδέχθηκε την πίεση που ένιωσε εκείνος και η ομάδα από τους Πειραιώτες και στη συνέντευξη Τύπου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον οποίο αποθέωσε και παραδέχθηκε πως θαυμάζει.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ. Εχω μεγάλο θαυμασμό για αυτόν, για τη δουλειά του και τη σχέση που έχει με τους οπαδούς. Το έχω προσέξει. Το ομαδικό πνεύμα είναι πολύ καλό. Εχουν εξαιρετική ποιότητα. Μάλλον δεν έχουν τόσους βαθμούς όσους τους αξίζει».

«Θα παρακολουθούμε τον Μουζακίτη, έχει εξαιρετικά προσόντα»

Εκτός από τον Μεντιλίμπαρ, ο Αλόνσο αναφέρθηκε και στον 18χρονο χαφ του Ολυμπιακού, τον Χρήστο Μουζακίτη, με αφορμή και το βραβείο του Golden Boy Web που κέρδισε. Ο Ισπανός προπονητής έσταξε... μέλι για τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, τονίζοντας πως εκείνος και η Ρεάλ θα τον παρακολουθούν.

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε: «Ο Μουζακίτης έχει μεγάλο αντίκτυπο. Εχει εξαιρετικά προσόντα, πολύ ταλαντούχος μέσος και θα τον παρακολουθούμε».