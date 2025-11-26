Το δεξί... χέρι του Κάρλο Αντσελότι στο Gazzetta: «Δεν φαντάζεστε πόσο γρήγορη και άμεση είναι στις επιθέσεις η Ρεάλ»

Πριν λίγους μήνες προπονούσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλάι του Αντσελότι. Ο Φρανσέσκο Μάουρι αναλύει στο Gazzetta την αντίπαλο του Ολυμπιακού και αποθεώνει τον Μεντιλίμπαρ.

Πανηγύρισε τρία Champions League και έζησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην εποχή του Κριστιάνο και στην εποχή του Βινίσιους και του Μπαπέ. Συνολικά έμεινε έξι χρόνια στη Μαδρίτη υπηρετώντας τη... Βασίλισσα, κατακτώντας τίτλους, ζώντας μεγάλες και ιστορικές βραδιές αλλά και μεγάλες απογοητεύσεις.

Ο Φρανσέσκο Μάουρι τριγυρνούσε στο προπονητικό κέντρο της ισπανικής ομάδας μέχρι και πριν λίγους μήνες, όντας το δεξί... χέρι του Κάρλο Αντσελότι και έμαθε τη Ρεάλ καλύτερα από τον καθένα. Από το καλοκαίρι έχει ακολουθεί τον Ιταλό προπονητή στην Εθνική Βραζιλίας, με απώτερο σκοπό του να επιστρέψει στην Ευρώπη σαν πρώτος προπονητής.

Το Gazzetta τον εντόπισε και εκείνος μοιράστηκε τις γνώσεις του γύρω από τη Ρεάλ Μαδρίτης και ανέλυσε τον τρόπο που ο Ολυμπιακός μπορεί να φτάσει σε ένα ιστορικό αποτέλεσμα αλλά και όσα θα πρέπει να προσέξει από την πολυνίκη του Champions League.

Αρχικά, θα ήθελα να μου πεις τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να φτάσει σε μία ιστορική νίκη;

«Είναι πραγματικά δύσκολη ερώτηση. Θα ήθελα αρχικά να σου πω ότι μου αρέσει πολύ η ομάδα και ο προπονητής. Μου αρέσει πολύ το στυλ παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ. Έχω καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός παίζει αρκετά επιθετικά το κάθε παιχνίδι και η φιλοσοφία του προπονητή είναι τέτοια που θέλει σε κάθε ματς την ομάδα ψηλά στο γήπεδο. Δεν είναι κάποιος που θα παίξει με κατοχή ή με χαμηλό μπλοκ ή αμυντικά.

Προσπαθεί να πιέσει, προσπαθεί να ανέβει ψηλά αλλά όταν έχεις απέναντι σου τέτοιες ομάδες που διαθέτουν και γρήγορους παίκτες, θα πρέπει να πιέσεις την κατάλληλη στιγμή γιατί αν το κάνεις συνεχώς, η Ρεάλ έχει την ποιότητα να ξεφύγει από το πρέσινγκ και μετά έχει τόσο γρήγορους παίκτες που μπορεί να σε... χτυπήσει αν βρει ανοιχτό πεδίο.

Πρέπει κάνει το τέλειο παιχνίδι ο Ολυμπιακός αλλά με δεδομένου το στυλ του Μεντιλίμπαρ, θα χρειαστεί να πιέσει την κατάλληλη στιγμή και να εκμεταλλευτεί το οποιοδήποτε λάθος στην άμυνα».

Πόσο σημαντικό ρόλο θα παίξει το γεγονός ότι το γήπεδο είναι sold out;

«Δεν είναι ποτέ εύκολο να παίζεις στην Ελλάδα. Θα είναι τρομερή η ατμόσφαιρα. Δεν έχω έρθει εγώ δυστυχώς αλλά θα ήθελα να έρθω να δω κάποιον αγώνα. Θεωρώ ότι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν σε κάθε γήπεδο του πλανήτη. Όταν παίζεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τότε μπορείς να ανταπέλξθεις παντού. Ωστόσο η εξέδρα βοηθάει, οπότε θα βοηθήσουν».

Τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Ολυμπιακός;

«Όταν έχεις διάθεση να πιέσεις, θα πρέπει να περιμένεις τη Ρεάλ. Να είσαι έτοιμος επειδή δεν γίνεται να πιέζεις σε όλο το ματς γιατί αν σπάσει το πρώτο κομμάτι της πίεσης, τότε έχει όλη την ποιότητα και τον χώρο να γίνει άκρως επικίνδυνη. Δεν φαντάζεσαι πόσο γρήγοροι είναι στην επίθεση και πόσο άμεσα μπορούν να παίξουν σε ανοιχτό γήπεδο. Μεγάλη προσοχή στο τρανζίσιον».

Ποιους παίκτες θεωρείς πιο επικίνδυνους;

«Θα έλεγα τον Βινίσιους και τον Μπαπέ φυσικά γιατί είναι οι δύο παίκτες που σκοράρουν συχνότερα και με κάθε τρόπο. Οπότε τεράστια προσοχή σε αυτούς».

Εφόσον ο Ολυμπιακός σκοράρει πρώτος, πιστεύεις θα πιέσει περισσότερο τη Ρεάλ;

«Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά. Σίγουρα το να σκοράρεις πρώτος και να μπεις μπροστά στο σκορ είναι σημαντικό αλλά το ματς έχει πολύ μπροστά του. Πρέπει να είσαι focus για 90 λεπτά. Να μην μείνεις ούτε για λίγο χαλαρός γιατί η Ρεάλ ξέρει να εκμεταλλεύεται την παραμικρή φάση».

Ξεχωρίζεις κάποιον παίκτη από τον Ολυμπιακό;

«Δεν έχω δει πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού αλλά θα πω ότι μου αρέσει πολύ ο Ελ Καμπί. Είναι σε μία εξαιρετική κατάσταση, κοιτούσα τα highlights του και θεωρώ ότι η αυτοπεποίθηση για έναν φορ είναι τεράστια υπόθεση. Αυτή τη στιγμή είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Ολυμπιακού για τη Ρεάλ».

Είπες πριν ότι δεν είχες την τύχει να βρεθείς σε έναν αγώνα στην Ελλάδα. Έχεις σκεφτεί να προπονήσεις κάποια ομάδα εδώ;

«Θα ήταν τέλειο να προπονήσω στην Ελλάδα. Είναι στόχος μου να γίνω πρώτος προπονητής και θα ήθελα να το κάνω νέος. Δίνεις τρομερή ενέργεια σε αυτή τη δουλειά και βλέπουμε στην Ευρώπη ότι όλο και νεότεροι προπονητής αναλαμβάνουν ομάδες. Μετά το Μουντιάλ θα ήθελα να κοιτάξω τις επιλογές μου για να κάνω την αρχή. Δεν έχω θέμα το που αλλά το πρότζεκτ. Στην Ελλάδα είναι εύκολο να καταλάβεις ότι το πρωτάθλημα έχει πολύ πάθος. Όλοι ζουν για το ποδόσφαιρο».