Ολυμπιακός: Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι του στη League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός πήρε το δεύτερο βαθμό του στη League Phase του Champions League, καθώς ήρθε ισόπαλος με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο με 1-1 και έφτασε τους δυο βαθμούς έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές.
Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Ο αγώνας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα κάνει σέντρα στις 22:00.
Θυμίζουμε πως όλα τα παιχνίδια της League Phase του Champions League μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League
- Ολυμπιακός – Πάφος 0-0
- Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0
- Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1
- Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
- Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 22:00
- Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 17:30
- Τρίτη 20 Ιανουαρίου,Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00
- Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00
