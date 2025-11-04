Ο Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός πήρε το δεύτερο βαθμό του στη League Phase του Champions League, καθώς ήρθε ισόπαλος με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο με 1-1 και έφτασε τους δυο βαθμούς έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές.

Για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου. Ο αγώνας στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» θα κάνει σέντρα στις 22:00.

Θυμίζουμε πως όλα τα παιχνίδια της League Phase του Champions League μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Cosmote TV.