Ο μαχητικός και άριστα προετοιμασμένος Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ από το 12', αντέδρασε, έχασε ευκαιρίες με Ποντένσε, Ελ Καμπί στο πρώτο μέρος και τον Τσικίνιο στο β' ημίχρονο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης και ηττήθηκε 2-0 από την Αρσεναλ που «τελείωσε» το ματς στο 90'+2'.

Ο Ολυμπιακός τα έδωσε όλα. Πάλεψε σαν λιοντάρι, σαν σωστό θηρίο και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 13ο λεπτό αλλά τελικώς η Άρσεναλ με την ποιότητά της κατέβαλε την αντίστασή του με 2-0, με το 2ο γκολ να έρχεται στο τέλος του ματς.

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η γηπεδούχος Άρσεναλ ήταν που σε ένα σύστημα στο 4-3-3 ξεκίνησε με τον Ράγια στην εστία και τους Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ και Λούις-Σκέλι στην τετράδα της άμυνας. Ο Έντεγκααρντ με τους Θουμπιμέντι και Μερίνο ήταν στη μεσαία γραμμή ενώ ο Τροσάρ με τον Μαρτινέλι πλαισίωναν τον προωθημένο Γιόκερες.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού έκανε τις επιλογές του για τον αγώνα με την Άρσεναλ έχοντας βασικούς τους Γκαρθία, Έσε και Ζέλσον. Η διάταξη: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ζέλσον και Ποντένσε και φορ ο Ελ Καμπί.

Γκολ η Άρσεναλ και τεράστια φάση ο Ποντένσε για το 1-1

Στο πρώτο 45λεπτο η Άρσεναλ μπήκε πολύ δυνατά και πιεστικά στον αγώνα και έδειξε την ποιότητά της δημιουργικά αλλά και επιθετικά. Η πρώτη φάση της αγγλικής ομάδας ήρθε από την κεφαλιά του Μαρτινέλι στο 2ο λεπτό έπειτα από σέντρα του Λουίς Κέλι. Στο 7' ήταν η σέντρα του Κοστίνια πήγε στα χέρια του αντίπαλου γκολκίπερ. Στο 9ο λεπτό το φάουλ του Έντεγκααρντ ήταν εύκολη λεία για τον Τζολάκη. Στο 11ο λεπτό ήταν η σέντρα του Ζέλσον που έβγαλαν εκτός περιοχής οι παίκτες της Άρσεναλ.

Στο 13ο λεπτό ήρθε το 1-0 της Άρσεναλ. Ο Γιόκερες άφησε πίσω του και τον Πιρόλα και τον Κοστίνια, ο Τζολάκης βρήκε τη μπάλα για να πάει στη συνέχεια στο δοκάρι αλλά ο Μαρτινέλι στην επαναφορά σκόραρε σε κενή εστία για το 1-0.

Στο 20ό λεπτό ο Ποντένσε - και άρα ο Ολυμπιακός - είχε απίθανη φάση για το 1-1. Έπειτα από σέντρα του Τσικίνιο ο Πορτογάλος έκανε σούπερ κίνηση με σουτ αλλά ο Ράγια έβγαλε την προσπάθειά του σε κόρνερ. Στο 37' οι Πειραιώτες έχασαν τη 2η πολύ καλή φάση τους. Ο Ποντένσε έβγαλε στον Ελ Καμπί με τη μπάλα να αποκρούεται από τον Γκάμπριελ ενώ πολύ λίγο μετά ο Ποντένσε κόπηκε ενώ ετοιμαζόταν να κάνει σουτ και ενώ ήταν σε θέση απέναντι στον Ράγια. Στο 41' απείλησε με τον Γιόκερες. Έκανε ελιγμό και ένα σουτ από καλή θέση ψηλά έξω. Ακολούθησε και προσπάθεια του Τροσάρ που πέρασε άουτ. Το πρώτο μέρος έκλεισε στο 1-0 και ενώ ο Ελ Καμπί ζήτησε πέναλτι σε φάση όπου ο Γουάιτ τον κλώτησε χαμηλά. Το 1-0 ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι, ο Σάκα στις καθυστερήσεις το 2-0

Στο 2ο 45λεπτο οι Ερυθρόλευκοι έδωσαν μία πολύ μεγάλη... μάχη. Η ομάδα του Ολυμπιακού πάλεψε πολύ σκληρά, έψαξε το 1-1 αλλά τελικώς δεν τα κατάφερε. Στο 53΄ο Τροσάρ βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση. Η φάση αυτή εξελίχθηκε με τη μπάλα να περνάει έξω με το σουτ του. Στο 67ο λεπτό ο Τσικίνιο βρήκε δίχτυα από κοντά και έπειτα από επαναφορά της μπάλας και η φάση σε πρώτο πλάνο ακυρώθηκε για οφσάιντ και ακολούθως επικυρώθηκε αυτή η απόφαση και μέσω VAR.

Στο 72ο λεπτό ο Κοστίνια μετά από ωραία κίνηση επέλεξε το σουτ που βρήκε κόντρα και απομακνρύθηκε. Δέκα λεπτά μετά ο Τζολάκης πρώτα και ο Ρέτσος μετά σταμάτησαν φοβερά τη φάση των Σάκα και Έντεγκααρντ. Στο 88' ο Ελ Καμπί είχε κεφαλιά που μπλόκαρε ο Ράγια. Στις καθυστερήσεις ήρθε το 2-0 από τα πόδια του Σάκα. Ο Μπιανκόν δεν κατάφερε να τον κόψει και στη συνέχεια το σουτ του κατέληξε στα δίχτυα των Πειραιωτών για το τελικό σκορ: 2-0.

MVP: Ο Μαρτινέλι για το γκολ του, ο Έντεγκααρντ για την ποιότητα που έβγαλε αλλά και ο Ράγια τις αποκρούσεις του βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού, όπως ο Ρέτσος, ο Κοστίνια (παρότι ηταν στη φάση του 1-0) με τα χιλιόμετρα και την προσπάθεια που έκανε αλλά και οι Τσικίνιο και Ποντένσε. Από τους γηπεδούχους το κέντρο του ήταν για μεγάλο διάστημα σε πολύ καλό βράδυ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Το κέντρο των Ερυθρόλευκων κυρίως ως το πρώτο 45λεπτο. Αντιμετώπισε ουκ ολίγες δυσκολίες. Η παρουσία του Σιπιόνι στην επανάληψη βοήθησε για τα καλά.

Η ΓΚΑΦΑ: Εάν πρέπει να βάλουμε μία φάση είναι αυτή του 2-0 για την άμυνα και τον γκολκίπερ του Ολυμπιακό με το σου του Σάκα που πρακτικά δεν τον σταμάτησαν καθόλου.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε τα προβλήματά της η διαιτησία σε επίπεδο φάουλ και καρτών. Οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν κυρίως για τη φάση του Ελ Καμπί με τον Γουάιτ, που στο ριπλέι φάνηκε να έχει κλωτσήσει χαμηλά τον Αφρικανό στράικερ, έχοντας κάνει παράβαση.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός έκανε μία εξαιρετική προσπάθεια και στάθηκε ανταγωνιστικά για σημαντικό διάστημα με αντίπαλο μία τοπ ομάδα της Αγγλίας και της Ευρώπης. Η επιθετική ποιότητα της Άρσεναλ και τα ατομικά χαρακτηριστικά παικτών της, της έδωσαν τη νίκη.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γουάιτ (57' Τίμπερ), Σαλιμπά, Γκάμπριελ (74' λ.τρ. Μοσκέρα), Λούις-Σκέλι, Έντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο (57' Ράις), Τροσάρ (73' Σάκα), Μαρτινέλι (73' Έζε) και Γιόκερες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος (85' Μπιανκόν), Κοστίνια, Γκαρθία (75' Σιπιόνι), Έσε (85' Μουζακίτης), Τσικίνιο (85' Στρεφέτσα), Ζέλσον (62' Ταρέμι), Ποντένσε και Ελ Καμπί.