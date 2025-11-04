Με εκπληκτική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο (γκολάρα ο Ζέλσον) και κατάθεση ψυχής στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός ήταν αγκαλιά με μια τεράστια νίκη! Ομως στο 93' η Αϊντχόφεν ισοφάρισε σε 1-1 και στέρησε από τους Πειραιώτες ένα τρίποντο που θα τους έβαζε για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης!

Όχι έτσι... Όχι με αυτόν τον τρόπο. Ο Ολυμπιακός πάλεψε σκληρά απέναντι στην Αϊντχόφεν, έκανε νωρίς το 1-0 αλλά δεν βρήκε 2ο γκολ και ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις από τον Πέπι χάνοντας τεράστισ ευκαιρία για το πρώτο του τρίποντο σε επίπεδο League Stage. Φανταστικός κόσμος και υπέροχο κορεό στο φαληρικό γήπεδο.

Ολυμπιακός - PSV Αϊντχόφεν: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Στα της 11άδας των Πειραιωτών ο Ροντινέϊ ξεκίνησε βασικός, χωρίς αυτό να συνιστά σούπερ έκπληξη ή ανατροπή. Η διάταξη της ομάδας του Ολυμπιακού κόντρα στην PSV Αϊντχόφεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία και Μουζακίτη και πίσω από τον Ελ Καμπί οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον. Η PSV Αϊντχόφεν από την άλλη είχε γκολκίπερ τον Κοβάρ, στην άμυνα οι Εντίν, Γκασιορόφσκι, Σχούτεν και Νεστ. Στον άξονα οι Φέερμαν, Ζούνιορ και Σαϊμπαρί και η τριάδα μπροστά ήταν οι Πέρισιτς, Τιλ και Μαν.

Ζέλσον σκόραρε και ξεσήκωσε το Καραϊσκάκη!

Ο Ολυμπιακός μπόρεσε να βρει σε ιδανικό χρόνο το γκολ για το 1-0 απέναντι στους Ολλανδούς στο πρώτο 45λεπτο. Στο 6ο λεπτό ο Ζέλσον ήταν που είχε ιδιαίτερα στιγμή με φοβερή ντρίμπλα κάτω από τα πόδια και απείλησε με καλό σουτ ενώ στο 7' ο Τσικίνιο είδε το σουτ του να κόβεται. Στο 12ο λεπτό ακυρώθηκε γκολ των Ολλανδών από τον Σαϊμπαρί έπειτα από υπόδειξη οφσάιντ. Στο 17ο λεπτό ο Τσικίνιο τσίμπησε εξαιρετικά τη μπάλα και έδωσε ύψος στην πάσα του προς τον Ζέλσον που πήρε τη μπάλα, την κράτησε και έκανε ένα φοβερό σουτ για το 1-0 εν μέσω αποθέωσης φυσικά από τον κόσμο. Στο 20ό λεπτό ο Τσικίνιο είχε σουτ που μπλόκαρε ο Κοβάρ και οι Ολλανδοί είχαν στη συνέχεια ένα σουτ του Μαν έξω. Σ

το 32' ο Τσικίνιο είχε ένα χαμένο τετ α τετ. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε θετικά για τους γηπεδούχους που είχαν το σκορ υπέρ τους απέναντι σε έναν αντίπαλο που έδειξε ανά διαστήματα ότι μπορεί να γίνει φοβερά επικίνδυνος. Οι Ερυθρόλευκοι άλλωστε ήθελαν αυτό το παιχνίδι πάση θυσία.

Το δοκάρι του Ζέλσον στη μεγάλη φάση για να γινόταν το 2-0 και το 1-1 του Πέπι στο τέλος

Το 2ο μέρος θα είχε δυσκολίες όπως και στο πρώτο για τους Ερυθρόλευκους.

Πλην όμως εκείνοι είχαν την πιο μεγάλη φάση για να βγει ένα 2-0. Στο 51ο λεπτό ο Μουζακίτης εκτέλεσε ένα φάουλ που δυσκόλεψε πολύ τον γκολκίπερ Κοβάρ αλλά έδιωξε εν τέλει. Στο 61' ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη διπλή φάση.

Πρώτα από σουτ του Γκαρθία που κόπηκε και στη συνέχεια με σουτ του Ζέλσον που βρήκε στο δοκάρι και μετά πέρασε έξω. Στο 72' ο Βάνερ απείλησε με πολύ καλό σουτ λίγο έξω και στο 73' ο Ποντένσε είδε το δικό του σουτ να αποκρούεται δύσκολα. Στο 87' ο Ζέλσον από κοντά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα εκτός έπειτα από την πάσα του Νασιμέντο. Ο Νασιμέντο είχε και αυτός φάση στο 88' με προβολή από κοντά που μπλόκαρε με 2η προσπάθεια ο Κοβάρ.

Στο 93' ήρθε το σκληρό... χτύπημα για τον Ολυμπιακό. Ο Πέπι έκανε το σκορ 1-1 έπειτα από ένα σουτ του που δεν κατάφερε να βγάλει ο Τζολάκης εάν και βρήκε τη μπάλα. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ.

MVP: Εν αρχή όλων ο Ζέλσον. Ο Πορτογάλος έβαλε γκολάρα για το 1-0, ήταν φουλ κεφάτος στο πρώτο 45λεπτο και θύμισε ξανά σε όλους το πόσο υψηλού επιπέδου εξτρέμ είναι. Δυστυχώς για τον Ίβηρα αυτή η εμφάνισή του δεν συνοδεύτηκε από νίκη. Για τους Ολλανδούς είναι ο σκόρερ τους, Πέπι.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Πιρόλα για την πολύ καλή και πειστική του εικόνα για έναν ακόμα αγώνα των Πειραιωτών. Ο Τσικίνιο για την φάση του 1-0 ξεκάθαρα και την έμπνευσή του και ο Ελ Καμπί που τα έδωσε όλα κινούμενος μέχρι και εξτρέμ. Από τους Ολλανδούς ο Σαϊμπαρί ήταν εκείνος που προσπάθησε περισσότερο κυρίως στην επανάληψη.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Η Αϊντχόφεν πήρε από πολύ λίγα έως ελάχιστα πράγματα από τη γραμμή κρούσης της. Εκεί όπου ήταν παίκτες όπως ο Τιλ.

Η ΓΚΑΦΑ: η φάση του 1-0. Για τον λανθασμένο τρόπο διαχείρισης των παικτών των Ολλανδών που έχασαν τελείως τη φάση με Τσικίνιο και Ζέλσον. Εδώ μπαίνει και το 1-1 για τους Ολλανδούς με τον Πέπι σε φάση που δεν λειτούργησαν καλά άμυνα και Τζολάκης.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Είχε ορισμένα θέματα ο Τουρπέν σε επίπεδο φάουλ και καρτών. Επί παραδείγματι δεν έδωσε καθαρό χέρι υπέρ του Ολυμπιακού έξω από την περιοχή των Ολλανδών. Οι παίκτες των Πειραιωτών φάνηκαν να ζητούν 2 παραβάσεις για πέναλτι με τον Γάλλο να μην δίνει κάτι.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Κρίμα για αυτόν τον Ολυμπιακό και την προσπάθειά του. Έβαλε πρώτος γκολ, είχε τις φάσεις για το 2-0 αλλά τελικώς στον έξτρα χρόνο ισοφαρίστηκε για το 1-1. Ήταν μία πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέϊ, Γκαρθία (63' λ.τρ. Ντιόγκο Νασιμέντο), Μουζακίτης, Ελ Καμπί (83' Σιπιόνι), Τσικίνιο (73' Ταρέμι), Ποντένσε (83' Κοστίνια), Ζέλσον.

PSV ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Εντίν (58' Βάνερ), Γκασιορόφσκι, Σχούτεν, Νεστ, Φέερμαν, Ζούνιορ, Σαϊμπαρί, Πέρισιτς (58' Μπαϊρακτάρεβιτς), Τιλ (58' Πέπι) και Μαν (58' Ντριουές).