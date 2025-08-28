Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Champions League, οι αντίπαλοι θα ναι σκληροί, αλλά το ταξίδι αφήνει στ' αστέρια αφήνει υποσχέσεις.

Ολοένα καινοτομεί η UEFA: άρχισε πέρσι με τη League Phase και συνεχίστηκε φέτος με την κλήρωση. Ούτε αγωνία, ούτε άγχος· βγήκε το τσιρότο από την πληγή χωρίς προειδοποίηση και άφησε τις ομάδες να ψάχνονται για ταξίδια, ημερομηνίες και φυσικά να αναρωτιούνται πόσους βαθμούς μπορούν να μαζέψουν. Αν κρίνουμε πάντως από την περσινή χρονιά, όλοι ξέρουν πως τα γκολ είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της φάσης! Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ μάζεψε 11 συγκλονιστικούς βαθμούς, αλλά αποκλείστηκε στην ισοβαθμία από τη Μίλαν γιατί είχε δεχθεί 9 (!) γκολ από την Μπάγερν εκτός έδρας. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για ασόβαρες εμφανίσεις. Το φετινό Champions League θα είναι πιο σκληρό, εκδικητικό και η Ρεάλ, η Σίτι και η Παρί το γνωρίζουν καλά. Ποιος θέλει να βάλει ήδη στο επιβαρυμένο του πρόγραμμα δύο ακόμα ματς;

Θέλετε κι άλλη καινοτομία; Η ομάδα με την καλύτερη θέση στη βαθμολογία θα έχει πλεονέκτημα έδρας στα νοκ άουτ. Αν η Μπαρτσελόνα είχε τερματίσει πέρσι στην 1η θέση, θα είχε την Ίντερ εντός στο 2ο ματς και ίσως να συνέβαιναν διαφορετικά γεγονότα. Με το «αν» δεν γίνεται δουλίτσα, το φετινό Champions League θα είναι πιο λαμπερό, πλουσιότερο και φυσικά θα έχει και ελληνική παρουσία. Ο Ολυμπιακός, έπειτα από τετραετία, επιστρέφει, θα κουνήσει ξανά σεντόνια και θα επιδιώξει να προσθέσει ακόμα ένα παράσημο στο ευρωπαϊκό του κοστούμι.

Ήταν ο αλγόριθμος εναντίον του; Ρεάλ εντός, Μπαρτσελόνα εκτός, Άρσεναλ εκτός· δεν τον λες φιλικό, αλλά η εντός έδρας αναμέτρηση με Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, η Πάφος και η εκτός με Καϊράτ έβαλαν… ζάχαρη στον ευρωπαϊκό του καφέ.

Για τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα τι να πει κανείς; Οι Καταλανοί είναι στο… κόκκινο για το φετινό τους σπίτι, ελπίζοντας να προλάβουν να παίξουν με τον Ολυμπιακό στο Καμπ Νόου. Το Champions League μπορεί να της ξεγλίστρησε πέρσι, αλλά η Ευρώπη ανέκαθεν ήταν διαφορετικό… θηρίο. Φέτος θα είναι πιο άγριο· η ομάδα ίδια, αλλά η δίψα μεγαλύτερη. «Να κερδίσουμε και να γράψουμε ιστορία», τόνισε ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης για τη Ρεάλ. Ναι, με αυτές τις νίκες περνάς στο πάνθεον, αλλά οι Πειραιώτες θα βρουν ακόμα ένα πληγωμένο θηρίο.

Δεν αντέχεται διαδοχική καταστροφική χρονιά και οι Μερένχες φιλοδοξούν να αναδυθούν από τις στάχτες τους και να παρουσιαστούν ξανά ανταγωνιστικοί. Ο θαυματουργός Τσάμπι Αλόνσο, ο εγκέφαλος πίσω από το σπουδαίο πρότζεκτ της Λεβερκούζεν, άφησε τη «BayArena» και έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Υπό τις οδηγίες του, οι Μαδριλένοι ευελπιστούν να περάσουν σε μια εποχή τακτικής αναγέννησης και προπαντός σε μια εποχή που θα σφύζει από τρόπαια. Πάντως, η «Βασίλισσα» σε εννέα ταξίδια στην Ελλάδα δεν έχει ακόμα νίκη.

Κι αν η Ρεάλ μπήκε νικηφόρα στη σεζόν, η Λεβερκούζεν δυσκολεύεται να ξεπεράσει τον Ισπανό τεχνικό. Ομάδα πολλών αλλαγών, χωρίς αστέρια πλέον, αλλά με γερμανική καψούρα για το Champions League. O Ολυμπιακός αυτή τη φορά δεν θα την υποδεχθεί στη Ριζούπολη, αλλά οι αναμνήσεις από το προηγούμενο εντός έδρας ραντεβού ήταν ονειρικές. Εξι γκολ ήταν αυτά...

Για τον Μικέλ Αρτέτα και την Άρσεναλ, η πρόκληση είναι ο τίτλος της Premier League. Από τον περασμένο Μάιο, το ρόστερ ενισχύθηκε σημαντικά: Μαρτίν Θουμπιμέντι, Κρίστιαν Νόργκααρντ, Νόνι Μαντουέκε, Κρίστιαν Μοσκέρα, Κέπα, και φυσικά η ηχηρή μεταγραφή του Βίκτορ Γιόκερες σε μια θέση που η Άρσεναλ υποφέρει τα τελευταία χρόνια. London calling, και ο Ολυμπιακός εκεί έχει ζήσει μερικές από τις μαγικές ευρωπαϊκές του νύχτες. Μαροκινό αίμα πάντως υπάρχει στο ρόστερ.

Για τις ολλανδικές, σίγουρα ευνοϊκό το γεγονός, πως η πιο σοβαρή Αϊντχόφεν είναι αυτή που επισκέπτεται τον Πειραιά. Ο Άγιαξ... ψάχνεται, είναι πολλά τα νέα πράγματα που έχει μπροστά του και όλα είναι ανοιχτά...

Κι εκεί που αναθάρρησε ο Ολυμπιακός ήταν με τις δύο… σταχτοπούτες: την Πάφο εντός και την Καϊράτ εκτός. Ενδεχόμενοι έξι βαθμοί δεν θα γεμίσουν μόνο τα ταμεία, αλλά θα ανοίξουν και την όρεξη για μια ονειρική πρόκριση, σαν αυτή που πήραν οι Κύπριοι. Ντεμπούτο στ’ αστέρια, αλλά εκτός πέταξαν τις πρωταθλήτριες Ισραήλ, Ουκρανίας και Σερβίας. Πιο ποιοτική η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, αλλά οι Πάφιοι έχουν άγνοια κινδύνου, έναν σύμμαχο σε μια τόσο σκληρή διοργάνωση.

Και μετά… ταξίδι στο άγνωστο. Ένα μακρινό ταξίδι, μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα, στη μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, μόλις 200 μίλια από τα σύνορα με την Κίνα, με τα βουνά Trans-Ili Alatau να δεσπόζουν, αρχή των υψιπέδων που εκτείνονται νότια μέχρι τα Ιμαλάια. Όχι, δεν κάνουμε λάθος, για Ευρώπη μιλάμε.

Καμία άλλη αναμέτρηση της UEFA δεν θα διεξαχθεί πιο ανατολικά αυτή τη σεζόν. Μόνο δύο ακόμη ανατολικοί σύλλογοι έχουν φιλοξενήσει αγώνα στην ιστορία των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων: η Ιρτις και η Σιμπίρ. Ένα μικρό τμήμα της βορειοδυτικής χώρας βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά απέχει 33 ώρες οδικώς από το Αλμάτι, στη νοτιοανατολική πλευρά του Καζακστάν. Όσο για το αγωνιστικό, κράτησε τη Σέλτικ στο μηδέν σε δύο ματς και στα πέναλτι ένας αναπληρωματικός γκολκίπερ έφερε τη λύτρωση. Απειρη την λες, ακίνδυνη όμως όχι!



