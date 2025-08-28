Μαρινάκης: «Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ και θα ήθελα να κερδίσουμε, ίσως πάρουμε και σέντερ φορ»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV στάθηκε και στο ματς με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης και στα μεταγραφικά.

Ο πρόεδρος των Πειραιωτών, Βαγγέλης Μαρινάκης, στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV μίλησε για αρκετά θέματα. Μέσα σε αυτά αναφέρθηκε και στις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα ενώ ευχήθηκε να περάσουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Ειδικότερα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είπε για:

Τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα: Κάτι χρωστάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης από το παρελθόν. Και επίσης με τη Μπαρτσελόνα θα τα δώσουμε όλα. Εγώ θα ήθελα ένα μεγάλο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη με τη Ρεάλ, τη Βασίλισσα Ρεάλ και να κερδίσουμε. Είναι παιχνίδια που μένουν στην ιστορία και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία.

Το τι είπαν με τον Κιελίνι: Είπαμε μήπως κάναμε κάτι με τη Γιουβέντους. Έχουμε κάνει 2 μεταγραφές με τη Νότιγχαμ. Και είπαμε μήπως συναντηθούμε στον επόμενο γύρο. Μας υπολογίζουν και μας περιμένουν στον επόμενο γύρο.

Τις μεταγραφές και εάν μπορεί να πει κάτι παραπάνω: Κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ και για έναν εξτρέμ. Ίσως να είναι και ένας σέντερ φορ. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε την έκπληξη στις τελευταίες ημέρες. Αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί.