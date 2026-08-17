Φρόιλερ: «Θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο "Καραϊσκάκης" και ήθελα πολύ να παίξω εδώ»

Ο Ρέμο Φρόιλερ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα αλλά και στην εμπειρία που έχει από όταν έπαιζε ως αντίπαλος.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος ανεβάζει το επίπεδο στη μεσαία γραμμή της ομάδας, όπως παραδέχθηκε ο άλλοτε συμπαίκτης του, Μπάμπης Λυκογιάννης στο Gazzetta.

Ο 34χρονος χαφ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών και αναφέρθηκε για την απόφαση του αλλά και για τις βραδιές που έπαιξε ως αντίπαλος της ομάδας.

Αναλυτικά:

«Έχω ήδη παίξει εδώ και μου άρεσε η ατμόσφαιρα. Ήταν άρα μια εύκολη απόφαση για εμένα. Η ατμόσφαιρα ήταν τρελή, ήταν πολύ καλή, ειδικά στο σημείο που ξεκινούσε ο αγώνας. Ήταν μια πολύ δυνατή ατμόσφαιρα και ήθελα πολύ να παίξω εδώ.

Το μεγαλύτερο προσόν μου είναι ότι έχω μεγάλη εμπειρία, έχω καλή πάσα και πάντα δίνω τα πάντα για την ομάδα. Παλεύω μέχρι το τέλος αυτά να περιμένετε από μένα.

Το πιο σημαντικό είναι να συνεχίσεις να διψάς συνεχώς για περισσότερους τίτλους. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, κάθε βαθμός μετράει. Πρέπει να παίζουμε σαν ομάδα και πρέπει να διψάμε για το κάτι παραπάνω».