Ο Ολυμπιακός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους του για τη League Phase του Champions League. Ψηφίστε στο poll του Gazzetta που πιστεύετε ότι θα τερματίσουν οι Ερυθρόλευκοι.

Η κλήρωση για την League Phase του Champions League στο Μονακό ολοκληρώθηκε και ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του για την σεζόν 2025/2026 στο ταξίδι που θα πραγματοποιήσει στα αστέρια!

Αναλυτικά, οι οκτώ αντίπαλοι τους οποίους οι Ερυθρόλευκοι θα βρουν στο δρόμο τους στη League Phase είναι οι εξής: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Άγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ Αλμάτι (εκτός). Το μόνο που είναι δεδομένο μέχρι στιγμής είναι οι έδρες, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα -ημερομηνίες και η σειρά των αγώνων- θα γίνουν γνωστά το Σάββατο (30/8).

Το Gazzetta καλεί τους αναγνώστες του να ψηφίζουν τη θέση που πιστεύουν ότι θα τερματίσει ο Ολυμπιακός.

