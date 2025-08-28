League Phase Champions League: Αυτοί είναι οι οκτώ αντίπαλοι του Ολυμπιακού!
Ο Ολυμπιακός έχει δώσει ραντεβού στα... αστέρια και το απόγευμα της Πέμπτης έμαθε τους αντιπάλους του για τη League Phase του Champions League.
Ο Ολυμπιακός στις 2 πρώτες αγωνιστικές θα βρει μπροστά του τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας και τη Μπαρτσελόνα εντός. Ακολουθούν οι Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, η Άρσεναλ εκτός, η PSV Αϊντχόφεν εντός, ο Άγιαξ στην Ολλανδία και μετά η Πάφος εντός και η Καϊράτ εκτός. Το πρόγραμμα θα γίνει γνωστό το Σάββατο.
Η σειρά των αγώνων για τον Ολυμπιακό
- Με Ρεάλ εντός
- Με Μπαρτσελόνα εκτός
- Με Λεβερκούζεν εντός
- Με Άρσεναλ εκτός
- Με Αϊντχόφεν εντός
- Με Άγιαξ εκτός
- Με Πάφο εντός
- Με Καϊράτ εκτός
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του Ολυμπιακού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.