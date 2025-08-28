Ο Ολυμπιακός έχει δώσει ραντεβού στα... αστέρια και το απόγευμα της Πέμπτης έμαθε τους αντιπάλους του για τη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός στις 2 πρώτες αγωνιστικές θα βρει μπροστά του τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας και τη Μπαρτσελόνα εντός. Ακολουθούν οι Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη, η Άρσεναλ εκτός, η PSV Αϊντχόφεν εντός, ο Άγιαξ στην Ολλανδία και μετά η Πάφος εντός και η Καϊράτ εκτός. Το πρόγραμμα θα γίνει γνωστό το Σάββατο.

Η σειρά των αγώνων για τον Ολυμπιακό