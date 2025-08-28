Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη League Phase του Champions League και περιμένει... γεμάτο πορτοφόλι. Πώς διαμοιράζονται τα χρήματα της UEFA από τη συμμετοχή στη διοργάνωση έως τον μεγάλο τελικό!

Το Champions League επιστρέφει και για πρώτη φορά υπό τη νέα του μορφή φέρνει μαζί του ελληνική εκπροσώπηση. Ο Ολυμπιακός θα μπει στην κληρωτίδα της UEFA μαζί με τις υπόλοιπες 35 συμμετέχουσες ομάδες της νεοσύστατης League Phase, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά το πέρας οκτώ αγωνιστικών.

Πέραν ωστόσο από το πρεστίζ και τα αγωνιστικά προνόμια που παρέχει το Champions League, εξασφαλίζει επίσης στις 36 ομάδες ένα... γερό πορτοφόλι! Πώς διαμοιράζονται ωστόσο τα χρήματα της UEFA από την πρώτη φάση της διοργάνωσης μέχρι τον μεγάλο τελικό; Το «RMC» φέρνει στην επιφάνεια τον τρόπο διαμοιρασμού, αλλά ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή...

Τα χρήματα της League Phase

Καταρχάς κάθε μια από τις 36 ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase του Champions League έχει εξασφαλίσει το γενναιόδωρο ποσό των 18,6 εκατομμυρίων ευρώ! Από εκεί και πέρα κάθε νίκη στη League Phase προσφέρει 2,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για κάθε ισοπαλία μπαίνουν στα ταμεία 700 χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα στο τέλος της League Phase, η κάθε ομάδα θα επιβραβευτεί και ένα ποσό με βάση τη θέση που θα τερματίσει στην ενιαία βαθμολογία.

Η ομάδα που θα τερματίσει για παράδειγμα στην πρώτη θέση θα βάλει στα ταμεία ένα έξτρα ποσό ύψους 9,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η τελευταία που θα βρεθεί 36η θα εισπράξει 275 χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα θα υπάρξει κι ένα έξτρα χρηματικό έπαθλο για τις πρώτες 16 ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Συγκεκριμένα όσες ομάδες τερματίσουν στις θέσεις 1-8 θα λάβουν δυο εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ομάδες στις θέσεις 9-16 θα πάρουν ένα εκατομμύριο ευρώ λιγότερο. Το ίδιο ποσό πάντως (αλλά με άλλο τρόπο) θα πάρουν και οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 17-24, καθώς θα εξασφαλίσουν ένα εκατομμύριο για την παρουσία τους στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Τα ποσά από τη φάση των «16» έως τον μεγάλο τελικό

Από εκεί και πέρα τα χρηματικά έπαθλα ανεβαίνουν σε... δυσθεώρητα ύψη, ιδίως για τα ελληνικά δεδομένα. Η πρόκριση στη φάση των «16» προσφέρει 11 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα προημιτελικά το ποσό των 12,5 εκατομμυρίων.

Οι τέσσερις ομάδες που θα φτάσουν στα ημιτελικά θα πάρουν έξτρα 15 εκατομμύρια ευρώ και οι δυο φιναλίστ 18,5 εκατομμύρια. Ο νικητής στο φινάλε θα βάλει στα ταμεία του 6,5 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα, κάτι που σημαίνει ότι από την αρχή της διοργάνωσης θα έχει εξασφαλίσει μίνιμουμ το ποσό των 63,5 εκατομμυρίων ευρώ!

Αναλυτικά η διανομή των χρημάτων στο Champions League