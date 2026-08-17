Η Τουλούζ προχώρησε στην απόκτηση του 20χρονου Τόμας Γιόργκεσεν και φαίνεται πως ανοίγει τον δρόμο για τον Κρίστιαν Κάσερες στον Ολυμπιακό.

Είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει δύο χαφ. Ο ένας είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος από το πρωί της Δευτέρας (17/08) είναι ποδοσφαιριστής των «ερυθρολεύκων» και πλέον περνούν σε πρώτο πλάνο ένας εκ των Γκουστάβο Πουέρτας και Κρίστιαν Κάσερες.

Αμφότεροι αποτελούν αρκετά δύσκολες περιπτώσεις αλλά είναι θετικοί στο να αγωνιστούν στην Ελλάδα και τους «ερυθρολεύκους». Ωστόσο φαίνεται ότι τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο... βατά για τον δεύτερο καθώς η Τουλούζ έχει ήδη προετοιμαστεί για την αποχώρηση του.

Συγκεκριμένα, η γαλλική ομάδα έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 9 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 20χρονου χαφ, Τόμας Γιόργκεσεν. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής της Βίμποργκ είναι μία... ανάσα από την οριστική μετακόμισή του στη Γαλλία και αυτό ανοίγει την... πόρτα προς τον Ολυμπιακό.

Με αυτή τη μεταγραφή, η Τουλούζ δείχνει ότι βρήκε τον αντικαταστάτη του 26χρονου χαφ και πως πλέον όλα δημιουργούν τον δρόμο για τη μετακόμισή του στον Πειραιά.