Η τελευταία κούπα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρονολογείται πριν από πέντε χρόνια. Εκτοτε οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατάφεραν να κατακτήσουν ούτε ένα τίτλο, παρά το γεγονός ότι δαπανήθηκαν 714 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχαιρέτησε το Champions League μετά την εντός έδρας ήττα από την Ατλέτικο. Η τροπαιοθήκη των «κόκκινων διαβόλων» παραμένει άδεια, καθώς τελευταία φορά που κατέκτησαν πρόσθεσαν κάποιον τίτλο ήταν εκείνος του Europa League το 2017. Δηλαδή πριν από πέντε χρόνια…

Κόντρα στους «ροχιμπλάνκος», ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η παρέα του έπεσαν πάνω στον ανίκητο Γιαν Όμπλακ, με αποτέλεσμα να μην βρουν δίχτυα και να αποχαιρετήσουν την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με την ήττα τους γνώρισαν τον τέταρτο αποκλεισμό τους σε ισάριθμες νοκ-άουτ αναμετρήσεις στο Champions League που είχαν φέρει ισοπαλία.

Το χειρότερο όλων είναι από την τελευταία φορά που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέκτησε το τρόπαιο του Europa League, δαπανήθηκαν 714 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές προκειμένου η ομάδα να συνεχίσει να βαδίζει στον δρόμο των επιτυχιών. Μάταια όμως, καθώς η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ θα παραμείνει γι’ ακόμη μία χρονιά χωρίς τίτλο και θα ελπίζει πως από τη νέα σεζόν τα πράγματα θα αλλάξουν, έχοντας νέο προπονητή στο τιμόνι.

