Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπράιτον βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κάρλος Μπαλεμπά, ο οποίος προβάρει τη φανέλα των Κόκκινων Διάβολων.

Ο Κάρλος Μπαλεμπά βρίσκεται στα ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το προηγούμενο καλοκαίρι, όμως οι προσπάθειες να τον πάρει στο «Ολντ Τράφορντ» το 2025 αποδείχθηκαν άκαρπες. Ένα χρόνο αργότερα ωστόσο, οι Κόκκινοι Διάβολοι επέστρεψαν για την περίπτωσή του κι αυτή τη φορά αισιοδοξούν πως θα κλείσουν τη συμφωνία.

Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτει το έγκυρο «Athletic», το οποίο τονίζει πως η Γιουνάιτεντ βρίσκεται πολύ κοντά σε οριστικό deal με τη Μπράιτον για την απόκτηση του 22χρονου μέσου, ο οποίος με τη σειρά του έχει ανάψει το πράσινο φως για τη μεταγραφή.

Η ομάδα του Μάντσεστερ έχει καταθέσει πρόταση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ με ακόμα πέντε εκατομμύρια να συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους, μια προσφορά που δεν έχει γίνει αποδεκτή από τη Μπράιτον, αλλά βρίσκεται πολύ κοντά στα οικονομικά τους «θέλω».

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, οι δυο ομάδες δουλεύουν για να ολοκληρώσουν άμεσα το deal που θα στείλει τον Καμερουνέζο διεθνή στο «Ολντ Τράφορντ» για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας του Μάικλ Κάρικ.