Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν κατάφερε να κάνει ούτε μια τελική στη ρεβάνς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, με τους «Ροχιμπλάνκος» να είναι η τρίτη ομάδα που κρατάει τον Πορτογάλο στο... μηδέν για 90 λεπτά μετά την Μπαρτσελόνα και τον Παναθηναϊκό.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κατάφερε να αποδράσει με... στυλ Σιμεόνε από το «Ολντ Τράφορντ», καθώς επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League. Οι «Ροχιμπλάνκος» κατάφεραν να... εξαφανίσουν από τον αγωνιστικό χώρο τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Πορτογάλο σταρ να μην καταφέρνει να κάνει ούτε τελική σε όλο το παιχνίδι, λίγες μόλις ημέρες μετά το χατ τρικ του κόντρα στην Τότεναμ! Οι Μαδριλένοι έγιναν η τρίτη ομάδα που κράτησαν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τον «CR7» για 90 λεπτά χωρίς σουτ μετά τη νίκη της Γιουνάιτεντ επί του Παναθηναϊκού τον Νοέμβριο του 2003 (26/11, 0-1) και στην ισοπαλία της Ρεάλ με τη Μπαρτσελόνα τον Μάιο του 2011 (3/5, 1-1)!

