Σύμφωνα με την Telegraph, η Γαλατάσαραϊ δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Μπρούνο Φερνάντες.

Την ώρα που η Φενέρμπαχτσε έχει αποκτήσει παίκτες όπως ο Λουκάκου, ο Γκρίνγουντ και ο Ακέ, η Μπεσίκτας έχει ενισχυθεί με Βλάχοβιτς και Τροσάρ και η Τράμπζονσπορ έχει ρίξει τη βόμβα της χρονιάς με τον Σαλάχ, η Γαλατάσαραϊ δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σημαντική μεταγραφή αλλά εξετάζει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις της.

Σύμφωνα λοιπόν με την Telegraph, οι πρωταθλητές Τουρκίας έχουν κυκλώσει το όνομα του Μπρούνο Φερνάντες και είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν 50 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για να τον φέρουν στην Κωνσταντινούπολη!

Το δημοσίευμα πάντως επισημαίνει ότι οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος δεν πωλείται, με τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε για τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να έχει λήξει. Υπενθυμίζεται ότι ο Φερνάντες έχει συμβόλαιο με τους Κόκκινους Διαβόλους για έναν χρόνο ακόμη, με τον σύλλογο να διατηρεί οψιόν μονοετούς ανανέωσης.