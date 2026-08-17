Γαλατάσαραϊ - Φερνάντες: Τα σκάει για Μπρούνο, «δεν πωλείται» λέει η Γιουνάιτεντ
Την ώρα που η Φενέρμπαχτσε έχει αποκτήσει παίκτες όπως ο Λουκάκου, ο Γκρίνγουντ και ο Ακέ, η Μπεσίκτας έχει ενισχυθεί με Βλάχοβιτς και Τροσάρ και η Τράμπζονσπορ έχει ρίξει τη βόμβα της χρονιάς με τον Σαλάχ, η Γαλατάσαραϊ δεν έχει προχωρήσει σε κάποια σημαντική μεταγραφή αλλά εξετάζει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις της.
Σύμφωνα λοιπόν με την Telegraph, οι πρωταθλητές Τουρκίας έχουν κυκλώσει το όνομα του Μπρούνο Φερνάντες και είναι διατεθειμένοι να δαπανήσουν 50 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για να τον φέρουν στην Κωνσταντινούπολη!
Το δημοσίευμα πάντως επισημαίνει ότι οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Πορτογάλος δεν πωλείται, με τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ που υπήρχε για τον έμπειρο ποδοσφαιριστή να έχει λήξει. Υπενθυμίζεται ότι ο Φερνάντες έχει συμβόλαιο με τους Κόκκινους Διαβόλους για έναν χρόνο ακόμη, με τον σύλλογο να διατηρεί οψιόν μονοετούς ανανέωσης.
Galatasaray are prepared to double Bruno Fernandes’ wages in a bid to entice him away from #MUFC— James Ducker (@TelegraphDucker) August 17, 2026
Turkish champions preparing €50m offer including add ons.
United adamant Fernandes is not for sale.
The €65m release clause in his deal this summer expired last month
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