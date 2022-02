Σπαρβ: «Δεν πρέπει να γίνει στη Ρωσία ο τελικός του Champions League»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και αρχγηγός της εθνικής ομάδας της Φινλανδίας, Τιμ Σπαρβ τάχθηκε υπέρ της αλλαγής έδρας του τελικού του Champions League λόγω της κατάστασης ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία.

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τις τελευταίες ώρες σχετικά με την ενδεχόμενη αλλαγή έδρας του τελικού του Champions League και τη μετάθεση του από τη «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης στο «Γουέμπλεϊ» του Λονδίνου. Σύμφωνα με την UEFA δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής έδρας τη δεδομένη στιγμή, όμως οι πιέσεις είναι πολλές με χαρακτηριστικό παράδειγμα την τοποθέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον.

Υπέρ της «μετάθεσης» του μεγάλου τελικού της κορυφαίας διοργάνωσης, ως μήνυμα του ποδοσφαίρου για την κατάσταση στην Ουκρανία τάχθηκε και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και αρχηγός της εθνικής ομάδας της Φινλανδίας, Τιμ Σπαρβ.

«Ο τελικός του Champions League δεν πρέπει να διεξαχθεί στη Ρωσία. Ώρα για την ποδοσφαιρική κοινότητα να βάλει το κομμάτι της», ανέφερε στην ανάρτηση ο πρώην Φινλανδός χαφ.

The Champions League final should not be played in Russia. Time for the football community to do their bit. https://t.co/nSpQo2EiH1