Μπόρις Τζόνσον: «Αδιανόητο να γίνει ο τελικός του Champions League στη Ρωσία»

Ο Άγγλος Πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, εξέφρασε την άποψη του πως δεν γίνεται να διεξαχθεί ο τελικός του Champions League στη «Gazprom Arena» λόγω της κατάστασης ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία.

Το εμπόλεμο κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία σαφώς και δεν γίνεται να μην επηρεάσει το ποδόσφαιρο. Ο τελικός του τρέχοντος Champions League είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 28 Μαΐου στην «Gazprom Arena» της Αγίας Πετρούπολης και παρά την τοποθέτηση της UEFA πως δεν τίθεται θέμα αλλαγής έδρας η κατάσταση είναι «ρευστή» και η προοπτική του «Γουέμπλεϊ» μοιάζει αρκέτα πιθανή.

Με ομιλία του στο βρετανικό κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αναφέρθηκε μεταξύ άλλον στο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και επισήμανε την αντίθεση του στη διεξαγωγή του επί ρωσικού εδάφους. «Νομίζω ότι είναι αδιανόητο να διεξαχθούν σημαντικά αθλητικά γεγονότα στην Ρωσία, που εισβάλει στα εδάφη μιας άλλης χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο ισχυρός άνδρας της Αγγλίας.

