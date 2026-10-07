Ο Άρης Λυκογιάννης έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη του Κολοσσού στην πρεμιέρα του Europe Cup, κόντρα στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη ο Κολοσσός. Υποδέχθηκε την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη με 77-65.

Ο Άρης Λυκογιάννης, έκανε το δικό του σχόλιο μετά το ματς και τόνισε το πόσο σημαντική νίκη είναι, ενώ στάθηκε στην εικόνα του αγώνα.

Ο Λυκογιάννης είπε

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου για τη νίκη. Όπως είπε κι ο Ρόκι, είναι μια πολύ σημαντική νίκη, καθώς είναι η πρώτη ευρωπαϊκή στην ιστορία του συλλόγου. Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δυσκολευτήκαμε αρκετά, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, τόσο πνευματικά, όσο και σωματικά. Ήμασταν κάτω από τα στάνταρ μας, κάναμε αρκετά λάθη και δώσαμε στον αντίπαλο δέκα πόντους μέσα από αυτά. Στα αποδυτήρια συζητήσαμε αρκετά πράγματα και στο δεύτερο ημίχρονο η αμυντική μας εικόνα ήταν πολύ καλύτερη. Αυτό φαίνεται και από το τελικό σκορ, καθώς κρατήσαμε τον αντίπαλο στους 65 πόντους.

Παράλληλα, μετά από ένα σημείο, βρήκαμε τη λύση απέναντι στην άμυνα που χρησιμοποιούσε ο αντίπαλος και την οποία στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε διαβάσει σωστά. Βρήκαμε καλύτερες επιλογές, βάλαμε κάποια σουτ και στο τέλος φτάσαμε στη νίκη με διαφορά 12 πόντων. Συγχαρητήρια στους παίκτες και συνεχίζουμε για τα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε μια ομάδα που έχει στηθεί με αμυντική προσήλωση και συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στην επίθεση, σίγουρα χρειαζόμαστε ακόμη δουλειά».