Οι παίκτες της Αργεντινής έγιναν για λίγες στιγμές… οπαδοί και τραγούδησαν μέσα στο πούλμαν για τον Λιονέλ Μέσι, ζητώντας από τον αρχηγό τους να το ξανασκεφτεί!

Ένα σύνθημα βγαλμένο από τις εξέδρες, ένα πούλμαν γεμάτο φωνές και στη μέση ο Λιονέλ Μέσι. Οι συμπαίκτες του στην εθνική Αργεντινής χάρισαν στον αρχηγό τους μια ξεχωριστή στιγμή πριν από το τελευταίο του παιχνίδι, τραγουδώντας όλοι μαζί το σύνθημα των οπαδών που του ζητούν να το ξανασκεφτεί και να μην αποχωρήσει από την Αλμπισελέστε.

«Λιονέλ Μέσι, θέλουμε να σου τραγουδήσουμε. Είσαι αιώνιος, όπως εκείνη η νύχτα στο Κατάρ. Μη φύγεις, σκέψου το άλλη μια φορά. Αυτό σου ζητούν όλοι στο Μονουμεντάλ», φώναζαν ρυθμικά οι παίκτες μέσα στο πούλμαν, μεταφέροντας στον άνθρωπο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή την επιθυμία ενός ολόκληρου λαού.

Δεν ήταν απλώς ένα ακόμη σύνθημα. Ήταν ένα τεράστιο «ευχαριστώ» από εκείνους που μοιράστηκαν μαζί του αποδυτήρια, αγωνίες, αποτυχίες και τελικά την απόλυτη λύτρωση: την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Οι συμπαίκτες του γνώριζαν ότι κάποτε θα έρθει το αντίο, όμως δεν ήταν έτοιμοι να το ακούσουν.