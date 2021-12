Τιμ Σπαρβ: Αποσύρθηκε ο άλλοτε άσος της ΑΕΛ και αρχηγός της Φινλανδίας (vid)

Ο Τιμ Σπαρβ που τίμησε και τα ελληνικά γήπεδα με την παρουσία του στην ΑΕΛ τη σεζόν 2020/21, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Ο Φινλανδός μεσοαμυντικός ο οποίος πέρασε από την ΑΕΛ τη σεζόν 2020/21, αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους σε μία μεγάλη καριέρα γεμάτη παραστάσεις, συγκινήσεις και ανατροπές, με την τελευταία του ομάδα να είναι η Ελσίνκι στην πατρίδα του.

Με τους «βυσσινί», ο Σπαρβ κατέγραψε 19 συμμετοχές έχοντας κι ένα γκολ και με την εθνική του ομάδα είχε 84 συμμετοχές και 1 γκολ διατελώντας και αρχηγός. Στα χρόνια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης και στις Σαουθάμπτον, Χάλμσταντ, Χρόνινχεν, Γκρόιτερ Φιρτ, και Μίντιλαντ.

Ikuinen kapteeni – Kiitos kaikesta, @TimSparv! 🦉 | Eternal captain – Thank you for everything, @TimSparv! 🦉 | 𝟒.𝟐.𝟐𝟎𝟎𝟗–𝟐𝟎.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏 🇫🇮#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi #WeAreFinland



Videolla käytetty Ylen materiaalia. pic.twitter.com/ofZ2UA0GFu