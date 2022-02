Καμία σκέψη δεν υπάρχει για την ώρα, για μεταφορά της έδρας του τελικού του Champions League από την Αγία Πετρούπολη, μετά τον καταιγισμό εξελίξεων στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει ορίσει ως έδρα του φετινού τελικού το υπερσύγχρονο γήπεδο της Ζενίτ στην Αγία Πετρούπολη, ωστόσο ο διεθνής Τύπος αναφέρει αν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία δεν αποκλείεται να υπάρξουν αλλαγές.

Παρ' όλα αυτά η UEFA διατηρεί την ψυχραιμία της και για την ώρα αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για μεταφορά της έδρας του τελικού του Champions League από την Αγία Πετρούπολη, παρακολουθώντας ωστόσο όλες τις εξελίξεις.

«Η UEFA παρακολουθεί συνεχώς και στενά την κατάσταση. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν σχέδια για αλλαγή του χώρου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η UEFA.

Φυσικά, αν τελικά αποφασιστεί η αλλαγή έδρας, η περίπτωση του «Γουέμπλεϊ» θα εξεταστεί ξανά, ειδικότερα αν στον τελικό φτάσουν και πάλι δύο αγγλικές ομάδες.

Uefa statement on holding Champions League Final in St. Petersburg: “UEFA is constantly and closely monitoring the situation. At present, there are no plans to change the venue.”