Άνθρωποι της Ντόρτμουντ θα ταξιδέψουν τα επόμενα 24ωρα στο Βέλγιο προκειμένου να «τρέξουν» το deal για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για τη Ντόρτμουντ και παρότι η πλευρά του γερμανικού συλλόγου τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή, εκκρεμεί η συμφωνία με τη Γκενκ, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, η πρόταση που μελετά η βελγική ομάδα είναι στα 28 εκατ. ευρώ συν μπόνους και με υψηλό ποσοστό μεταπώλησης, ωστόσο τα «θέλω» τους αγγίζουν τα 35 εκατ. ευρώ, οπότε ίσως χρειαστεί να ανέβει και άλλο το γερμανικό κλαμπ.

Σύμφωνα με το γερμανικό «Skysports», ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαιώνουν οι πληροφορίες του Gazzetta, στελέχη των Βεστφαλών αναμένεται να ταξιδέψουν μέσα στα επόμενα 24ωρα στο Βέλγιο προκειμένου να φουλάρουν τις διαπραγματεύσεις και να ολοκληρώσουν το deal για τον 19χρονο μεσοεπιθετικό.

Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ θα έχουν μία σειρά από ραντεβού με τα στελέχη της Γκενκ προκειμένου να κάτσουν στο τραπέζι και να βρουν μία τελική λύση ώστε να προχωρήσει σε happy end η υπόθεση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Όλα αυτά με γνώμονα τη συμφωνία της γερμανικής ομάδας με την πλευρά του παίκτη για 5ετές συμβόλαιο και αρκετά ανεβασμένες οικονομικές απολαβές ενώ το σημαντικό σε όλο αυτό, είναι το εξαιρετικό πλάνο που έχει παρουσιαστεί στον ίδιο.

Στο Gazzetta είχατε μάθει για το έντονο ενδιαφέρον της Μίλαν λόγω του Ρούμπεν Αμορίμ, με τον ιταλικό σύλλογο να έχει ξεκινήσει ήδη προσπάθειες να προσπεράσει τη Ντόρτμουντ και να κάνει δικό της τον διεθνή μεσοεπιθετικό ενώ στο κόλπο φαίνεται πως έχουν μπει και αγγλικές ομάδες.

Όλα αυτά λειτουργούν σαν μοχλός... πίεσης προς τους Βεστφαλούς, οι οποίοι θέλουν να τελειώσουν το συντομότερο δυνατόν τη μεταγραφή του Καρέτσα.