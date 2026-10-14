Η ανατροπή του Champions League ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης! Οι Μαδριλένοι επέστρεψαν από το 3-1 του 83΄και με χρυσό γκολ στο 90΄υπέγραψαν τη νίκη με 4-3. Ήττα για τη Ντόρτμουντ στη Νορβηγία, εξάρα για την Άστον Βίλα.

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