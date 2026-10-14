Champions League: Μυθική ανατροπή για τη Ρεάλ στη Ρώμη, «πάγωσε» στο Μπόντο η Ντόρτμουντ
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Η ανατροπή του Champions League ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης! Οι Μαδριλένοι επέστρεψαν από το 3-1 του 83΄και με χρυσό γκολ στο 90΄υπέγραψαν τη νίκη με 4-3. Ήττα για τη Ντόρτμουντ στη Νορβηγία, εξάρα για την Άστον Βίλα.
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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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