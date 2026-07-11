Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πιέζει για να αποσπάσει την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με την Γκενκ να μην κάνει πίσω στις απαιτήσεις της.

Δεν τα παρατά η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα! Η γερμανική ομάδα έχει κάνει ξανά κρούση στην Γκενκ για την αγορά του Έλληνα παίκτη, όμως η βελγική ομάδα δεν κάνει πίσω στο ποσό που αξιώνει για την πώλησή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ αναφέρει πως οι Βεστφαλοί έχουν ξεκινήσει ξανά τις διαπραγματεύσεις αλλά ο βελγικός σύλλογος δεν υποχωρεί από τα 35 εκατ. ευρώ, που ήταν και η αρχική του απαίτηση.

Υπενθυμίζουμε πως το «χρυσό» ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει μπει εδώ και πολύ καιρό στο... μάτι κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, που στην περίπτωσή του βλέπουν ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ με τεράστιες προοπτικές.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, με τη φανέλα της Γκενκ ο Καρέτσας μέτρησε 11 ασίστ σε 28 ματς πρωταθλήματος.