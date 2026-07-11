Ντόρτμουντ: Πιέζει για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα
Δεν τα παρατά η Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα! Η γερμανική ομάδα έχει κάνει ξανά κρούση στην Γκενκ για την αγορά του Έλληνα παίκτη, όμως η βελγική ομάδα δεν κάνει πίσω στο ποσό που αξιώνει για την πώλησή του.
Πιο συγκεκριμένα, ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ αναφέρει πως οι Βεστφαλοί έχουν ξεκινήσει ξανά τις διαπραγματεύσεις αλλά ο βελγικός σύλλογος δεν υποχωρεί από τα 35 εκατ. ευρώ, που ήταν και η αρχική του απαίτηση.
Υπενθυμίζουμε πως το «χρυσό» ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει μπει εδώ και πολύ καιρό στο... μάτι κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, που στην περίπτωσή του βλέπουν ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ με τεράστιες προοπτικές.
Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, με τη φανέλα της Γκενκ ο Καρέτσας μέτρησε 11 ασίστ σε 28 ματς πρωταθλήματος.
🚨⚫️🟡 BREAKING | Borussia Dortmund are pushing to sign Konstantinos Karetsas (again).— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 11, 2026
However, negotiations are currently difficult, with Genk still demanding up to €35m. However, Ole Book is determined to sign the 18 y/o attacking midfielder. #BVB @berger_pj @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/260aAkZYLC
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